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"القرني" ينال الدكتوراه من ماليزيا في "الموهبة والإبداع والتفوق"

حصل الطالب بجامعة العلوم الماليزية USM، "محمد علي حزمي القرني، على درجة الدكتوراه في تخصص "الموهبة والإبداع والتفوق"، إثر مناقشة رسالة الدكتوراه من قبل لجنة المناقشات بالجامعة والمكونة من ثمانية أعضاء.

نبارك للدكتور القرني، سائلين الله له التوفيق في حياته العلمية والعملية.

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"القرني" ينال الدكتوراه من ماليزيا في "الموهبة والإبداع والتفوق"
سبق

حصل الطالب بجامعة العلوم الماليزية USM، "محمد علي حزمي القرني، على درجة الدكتوراه في تخصص "الموهبة والإبداع والتفوق"، إثر مناقشة رسالة الدكتوراه من قبل لجنة المناقشات بالجامعة والمكونة من ثمانية أعضاء.

نبارك للدكتور القرني، سائلين الله له التوفيق في حياته العلمية والعملية.

21 يناير 2020 - 26 جمادى الأول 1441
11:59 PM

"القرني" ينال الدكتوراه من ماليزيا في "الموهبة والإبداع والتفوق"

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صحيفة سبق الإلكترونية - بيشة
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حصل الطالب بجامعة العلوم الماليزية USM، "محمد علي حزمي القرني، على درجة الدكتوراه في تخصص "الموهبة والإبداع والتفوق"، إثر مناقشة رسالة الدكتوراه من قبل لجنة المناقشات بالجامعة والمكونة من ثمانية أعضاء.

نبارك للدكتور القرني، سائلين الله له التوفيق في حياته العلمية والعملية.

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