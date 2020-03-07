البريد السعودي" يتخذ إجراءات احترازية.. إيقاف البصمة والانتدابات والعمل الإضافي
قرر "البريد السعودي" اتخاذ عدد من الإجراءات الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس "كورونا".
وجاء ضمن القرارات إيقاف العمل مؤقتاً بنظام البصمة لإثبات حضور وانصراف الموظفين، إضافةً للإيقاف المؤقت للانتدابات الداخلية والخارجية، و"خارج الدوام"، وإيقاف مبادرات التغيير الثقافي التي تتطلب حضور الموظفين.
كما قرر استخدام البريد الإلكتروني في التعاملات والمخاطبات وإيقاف التعامل الورقي.
البريد السعودي" يتخذ إجراءات احترازية.. إيقاف البصمة والانتدابات والعمل الإضافي
عبدالله البرقاويسبق2020-03-07
قرر "البريد السعودي" اتخاذ عدد من الإجراءات الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس "كورونا".
وجاء ضمن القرارات إيقاف العمل مؤقتاً بنظام البصمة لإثبات حضور وانصراف الموظفين، إضافةً للإيقاف المؤقت للانتدابات الداخلية والخارجية، و"خارج الدوام"، وإيقاف مبادرات التغيير الثقافي التي تتطلب حضور الموظفين.
كما قرر استخدام البريد الإلكتروني في التعاملات والمخاطبات وإيقاف التعامل الورقي.
07 مارس 2020 - 12 رجب 1441
04:46 PM
اخر تعديل
07 مارس 2020 - 12 رجب 1441
05:52 PM
البريد السعودي" يتخذ إجراءات احترازية.. إيقاف البصمة والانتدابات والعمل الإضافي
قرر "البريد السعودي" اتخاذ عدد من الإجراءات الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس "كورونا".
وجاء ضمن القرارات إيقاف العمل مؤقتاً بنظام البصمة لإثبات حضور وانصراف الموظفين، إضافةً للإيقاف المؤقت للانتدابات الداخلية والخارجية، و"خارج الدوام"، وإيقاف مبادرات التغيير الثقافي التي تتطلب حضور الموظفين.
كما قرر استخدام البريد الإلكتروني في التعاملات والمخاطبات وإيقاف التعامل الورقي.