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البريد السعودي" يتخذ إجراءات احترازية.. إيقاف البصمة والانتدابات والعمل الإضافي

قرر "البريد السعودي" اتخاذ عدد من الإجراءات الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار ⁧‫فيروس "كورونا".

وجاء ضمن القرارات إيقاف العمل مؤقتاً بنظام ⁧‫ البصمة لإثبات حضور وانصراف الموظفين، إضافةً للإيقاف المؤقت للانتدابات الداخلية والخارجية، و"خارج الدوام"، وإيقاف مبادرات التغيير الثقافي التي تتطلب حضور الموظفين.

‏كما قرر استخدام البريد الإلكتروني في التعاملات والمخاطبات وإيقاف التعامل الورقي.

البريد السعودي فيروس كورونا الجديد البصمة الانتدابات

الرئيسية/ المملكة / محليات

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البريد السعودي" يتخذ إجراءات احترازية.. إيقاف البصمة والانتدابات والعمل الإضافي
سبق

قرر "البريد السعودي" اتخاذ عدد من الإجراءات الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار ⁧‫فيروس "كورونا".

وجاء ضمن القرارات إيقاف العمل مؤقتاً بنظام ⁧‫ البصمة لإثبات حضور وانصراف الموظفين، إضافةً للإيقاف المؤقت للانتدابات الداخلية والخارجية، و"خارج الدوام"، وإيقاف مبادرات التغيير الثقافي التي تتطلب حضور الموظفين.

‏كما قرر استخدام البريد الإلكتروني في التعاملات والمخاطبات وإيقاف التعامل الورقي.

07 مارس 2020 - 12 رجب 1441
04:46 PM
اخر تعديل
07 مارس 2020 - 12 رجب 1441
05:52 PM

البريد السعودي" يتخذ إجراءات احترازية.. إيقاف البصمة والانتدابات والعمل الإضافي

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
1
3,199

قرر "البريد السعودي" اتخاذ عدد من الإجراءات الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار ⁧‫فيروس "كورونا".

وجاء ضمن القرارات إيقاف العمل مؤقتاً بنظام ⁧‫ البصمة لإثبات حضور وانصراف الموظفين، إضافةً للإيقاف المؤقت للانتدابات الداخلية والخارجية، و"خارج الدوام"، وإيقاف مبادرات التغيير الثقافي التي تتطلب حضور الموظفين.

‏كما قرر استخدام البريد الإلكتروني في التعاملات والمخاطبات وإيقاف التعامل الورقي.

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