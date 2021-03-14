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"الأرصاد": استمرار الرياح والأتربة المثارة والعوالق حتى الأربعاء المقبل

تشمل مناطق عدة بينها نجران وعسير والباحة ومكة والمدينة والرياض

توقّع المركز الوطني للأرصاد، استمرار تأثير نشاط الرياح والأتربة المثارة والعوالق الترابية من اليوم الأحد حتى الأربعاء المقبل.

وبحسب تغريدة على حسابه الرسمي، أكّد المركز أن الحالة تشمل: نجران وعسير والباحة ومكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، وكذلك على أجزاءٍ من مناطق: القصيم وحائل والرياض، ومن ثم تمتد إلى أجزاء من مناطق: الجوف والحدود الشمالية والشرقية.

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"الأرصاد": استمرار الرياح والأتربة المثارة والعوالق حتى الأربعاء المقبل
سبق

توقّع المركز الوطني للأرصاد، استمرار تأثير نشاط الرياح والأتربة المثارة والعوالق الترابية من اليوم الأحد حتى الأربعاء المقبل.

وبحسب تغريدة على حسابه الرسمي، أكّد المركز أن الحالة تشمل: نجران وعسير والباحة ومكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، وكذلك على أجزاءٍ من مناطق: القصيم وحائل والرياض، ومن ثم تمتد إلى أجزاء من مناطق: الجوف والحدود الشمالية والشرقية.

14 مارس 2021 - 1 شعبان 1442
10:17 AM

"الأرصاد": استمرار الرياح والأتربة المثارة والعوالق حتى الأربعاء المقبل

تشمل مناطق عدة بينها نجران وعسير والباحة ومكة والمدينة والرياض

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقّع المركز الوطني للأرصاد، استمرار تأثير نشاط الرياح والأتربة المثارة والعوالق الترابية من اليوم الأحد حتى الأربعاء المقبل.

وبحسب تغريدة على حسابه الرسمي، أكّد المركز أن الحالة تشمل: نجران وعسير والباحة ومكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، وكذلك على أجزاءٍ من مناطق: القصيم وحائل والرياض، ومن ثم تمتد إلى أجزاء من مناطق: الجوف والحدود الشمالية والشرقية.

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