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"البيئة": 4 آلاف ريال غرامة مالية لكل هكتارِ أعلافٍ مزروع بدون رخصة

"العبداللطيف": سنقوم برصد المخالفات وضبطها آلياً عبر الصور الفضائية

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن يوم الخميس القادم 22/ 11/ 2018م، هو آخر يوم لتسجيل المزارع في برنامج "سجل"، والتي ترغب بالاستمرار في زراعة الأعلاف وتنطبق عليها الشروط التي أعلنت عنها الوزارة سابقاً.
وأوضح مدير عام مشروع إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء بالوزارة المهندس محمد العبد اللطيف، قائلاً: إن من يزرع الأعلاف دون رخصة زراعية بعد هذا التاريخ، يعتبر مخالفاً للنظام، وستُطبق بحقه العقوبات والغرامات المالية، مبيناً أن مقدار الغرامة 4000 ريال عن كل هكتار أعلاف مزروع دون رخصة نظامية.
وعن آلية مراقبة المزارع وضبط المخالِف منها أكد المهندس "العبداللطيف" أن الوزارة ستقوم بالتعاون مع مدينة الملك عبدالعزيز برصد المخالفات وضبطها آلياً عبر الصور الفضائية. حاثاً أصحاب المزارع المحورية التي لم تسجل على سرعة الاستجابة لتوجيهات الوزارة والتسجيل في البرنامج.
يُذكر أن وزارة البيئة أكملت استعداداتها لمتابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 66 وتاريخ 25 صفر 1437هـ، القاضي بإيقاف زراعة الأعلاف ابتداء من 25 صفر 1440هـ في مناطق الرف الرسوبي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"البيئة": 4 آلاف ريال غرامة مالية لكل هكتارِ أعلافٍ مزروع بدون رخصة
سبق

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن يوم الخميس القادم 22/ 11/ 2018م، هو آخر يوم لتسجيل المزارع في برنامج "سجل"، والتي ترغب بالاستمرار في زراعة الأعلاف وتنطبق عليها الشروط التي أعلنت عنها الوزارة سابقاً.
وأوضح مدير عام مشروع إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء بالوزارة المهندس محمد العبد اللطيف، قائلاً: إن من يزرع الأعلاف دون رخصة زراعية بعد هذا التاريخ، يعتبر مخالفاً للنظام، وستُطبق بحقه العقوبات والغرامات المالية، مبيناً أن مقدار الغرامة 4000 ريال عن كل هكتار أعلاف مزروع دون رخصة نظامية.
وعن آلية مراقبة المزارع وضبط المخالِف منها أكد المهندس "العبداللطيف" أن الوزارة ستقوم بالتعاون مع مدينة الملك عبدالعزيز برصد المخالفات وضبطها آلياً عبر الصور الفضائية. حاثاً أصحاب المزارع المحورية التي لم تسجل على سرعة الاستجابة لتوجيهات الوزارة والتسجيل في البرنامج.
يُذكر أن وزارة البيئة أكملت استعداداتها لمتابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 66 وتاريخ 25 صفر 1437هـ، القاضي بإيقاف زراعة الأعلاف ابتداء من 25 صفر 1440هـ في مناطق الرف الرسوبي.

17 نوفمبر 2018 - 9 ربيع الأول 1440
02:39 PM

"البيئة": 4 آلاف ريال غرامة مالية لكل هكتارِ أعلافٍ مزروع بدون رخصة

"العبداللطيف": سنقوم برصد المخالفات وضبطها آلياً عبر الصور الفضائية

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مسلّم الهواملة - الرياض
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أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن يوم الخميس القادم 22/ 11/ 2018م، هو آخر يوم لتسجيل المزارع في برنامج "سجل"، والتي ترغب بالاستمرار في زراعة الأعلاف وتنطبق عليها الشروط التي أعلنت عنها الوزارة سابقاً.
وأوضح مدير عام مشروع إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء بالوزارة المهندس محمد العبد اللطيف، قائلاً: إن من يزرع الأعلاف دون رخصة زراعية بعد هذا التاريخ، يعتبر مخالفاً للنظام، وستُطبق بحقه العقوبات والغرامات المالية، مبيناً أن مقدار الغرامة 4000 ريال عن كل هكتار أعلاف مزروع دون رخصة نظامية.
وعن آلية مراقبة المزارع وضبط المخالِف منها أكد المهندس "العبداللطيف" أن الوزارة ستقوم بالتعاون مع مدينة الملك عبدالعزيز برصد المخالفات وضبطها آلياً عبر الصور الفضائية. حاثاً أصحاب المزارع المحورية التي لم تسجل على سرعة الاستجابة لتوجيهات الوزارة والتسجيل في البرنامج.
يُذكر أن وزارة البيئة أكملت استعداداتها لمتابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 66 وتاريخ 25 صفر 1437هـ، القاضي بإيقاف زراعة الأعلاف ابتداء من 25 صفر 1440هـ في مناطق الرف الرسوبي.

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