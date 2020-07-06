"النهدي" تعلن أسماء الفائزين بجوائز مسابقة "وازن حياتك" لإنقاص الوزن

بجوائز قيمتها تصل إلى 300 ألف ريال ضمن جهودها لتغيير نمط الحياة

أعلنت شركة النهدي الطبية، فوز سالم الشهراني، وخالد أحمد بـ 10 آلاف ريال لكل منهما، قيمة إحدى جوائز مسابقة «وازن حياتك»، أكبر مسابقة إنقاص وزن في العالم؛ التي تصل لأكثر من 300 ألف ريال؛ وذلك في إطار إستراتيجيتها لتشجيع المواطنين والمقيمين على تغيير نمط حياتهم وتعديل السلوكيات الغذائية، والتي تساعد على خسارة الوزن، ورفع مستوى اللياقة الصحية للجميع، لإيجاد نمط حياة صحي مليء بالإنجاز والحيوية؛ خاصة في ظل الظروف الاستثنائية، التي أجبرت الجميع على العزلة الإجبارية بسبب جائحة فيروس كورونا «كوفيد 19».

وأعلنت شركة «النهدي»، إطلاق برنامج مسابقة «وازن حياتك» في شهر يناير 2020؛ حيث شارك في التحدي أكثر من 20,000 مواطن ومقيم، فيما بلغت نسبة المشاركات نحو 27%، والمشاركين 74%، فيما بلغ مجموع الكيلوجرامات التي خسرها المشاركون 67822 كيلو حتى الآن.

وجاءت مدينة جدة في المقدمة بأعلى نسبة خسارة للوزن بين المدن المشاركة، ثم الرياض، ومكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، على الترتيب.

وبدأ المشاركون، بزيارة فروع عيادات «وازن» التثقيفية، داخل صيدليات «النهدي»؛ لأخذ قياسات من قبل فريق متخصص؛ لمعرفة إجمالي الوزن كتلة دهون البطن وكتلة عضلات الجسم، والمساعدة في تصميم حمية غذائية مناسبة لكل مشارك على حدة، إضافة إلى وضع جدول دوري لمتابعة نمط حياة المشاركين باستمرار وتقديم الاستشارات الصحية المناسبة بشكل مجاني.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة النهدي، المهندس ياسر جوهرجي، «ندرك أن الجميع يتشارك في المسؤولية المجتمعية، وكجزءٍ لا يتجزأ من المجتمع السعودي، نسعى للتخفيف من تداعيات جائحة كورونا التي دفعت العالم أجمع للعزلة الإجبارية، التي لها تأثير كبير في الصحة وزيادة الوزن؛ وانطلاقاً من مسؤوليتنا المجتمعية، ولتحفيز الجميع على اتباع نمط غذائي صحي، أطلقنا أكبر مسابقة إنقاص وزن في العالم التي تستهدف إنقاص ٣٠٠ طن؛ للمساهمة في إيجاد نمط حياة صحي مليء بالإنجاز والحيوية».

وأكد «جوهرجي»، «أن المبادرات كافة التي تطلقها مجموعة النهدي، انطلاقاً من إستراتيجية الشركة المتوافقة مع رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى بناء مجتمع صحي، من خلال رفع متوسط العمر المتوقع من 74 إلى 80 عاماً بالاعتماد على مبادرات دور القطاع الخاص ومن بينها برنامج وازن حياتك».