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العراق .. حالة وفاة جديدة لمصاب بـ "كورونا"

سجلت 54 عدوى بالفيروس بينها 4 وفيات سابقة

أعلنت دائرة صحة بابل في العراق، اليوم الأحد، وفاة رجل مصاب بفيروس "كورونا" داخل الحجر الصحي.

وقال مدير إعلام دائرة الصحة لؤي الرسام؛ إن "الحالة المصابة بفيروس كورونا لرجل يبلغ من العمر 73 عاماً، وكان يرقد بمستشفى المرجان"، حسب وكالة "روداو" الكردية العرقية.

وأضاف الرسام؛ أن "الحالة كانت صحتها متذبذبة كونه مسناً ومصاباً بعدة أمراض مزمنة".

وكانت وزارة الصحة العراقية، قد أعلنت مساء أمس السبت، وفق "سبوتنيك عربي"، تسجيل 8 حالات جديدة للإصابة بفيروس كورونا المستجد؛ ليصل إجمالي الحالات إلى 54، تُوفيت منها 4 حالات بحسب بيانات سابقة للوزارة.

وتتزايد المخاوف في العراق من تفشي فيروس "كورونا" على نطاق واسع، لأشخاص قدموا جميعاً من إيران، واتخذت الحكومة حزمة إجراءات لمواجهة الفيروس، منها تعليق الدراسة في الجامعات والمدارس، وإغلاق مراكز التجمع العامة لعشرة أيام، ومنع سفر المواطنين إلى كل من: الصين، إيران، اليابان، كوريا الجنوبية، تايلاند، سنغافورة، إيطاليا، الكويت والبحرين، باستثناء الوفود الرسمية والأجنبية والهيئات الدبلوماسية.

دائرة صحة بابل العراق فيروس كورونا الجديد

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العراق .. حالة وفاة جديدة لمصاب بـ "كورونا"
سبق

أعلنت دائرة صحة بابل في العراق، اليوم الأحد، وفاة رجل مصاب بفيروس "كورونا" داخل الحجر الصحي.

وقال مدير إعلام دائرة الصحة لؤي الرسام؛ إن "الحالة المصابة بفيروس كورونا لرجل يبلغ من العمر 73 عاماً، وكان يرقد بمستشفى المرجان"، حسب وكالة "روداو" الكردية العرقية.

وأضاف الرسام؛ أن "الحالة كانت صحتها متذبذبة كونه مسناً ومصاباً بعدة أمراض مزمنة".

وكانت وزارة الصحة العراقية، قد أعلنت مساء أمس السبت، وفق "سبوتنيك عربي"، تسجيل 8 حالات جديدة للإصابة بفيروس كورونا المستجد؛ ليصل إجمالي الحالات إلى 54، تُوفيت منها 4 حالات بحسب بيانات سابقة للوزارة.

وتتزايد المخاوف في العراق من تفشي فيروس "كورونا" على نطاق واسع، لأشخاص قدموا جميعاً من إيران، واتخذت الحكومة حزمة إجراءات لمواجهة الفيروس، منها تعليق الدراسة في الجامعات والمدارس، وإغلاق مراكز التجمع العامة لعشرة أيام، ومنع سفر المواطنين إلى كل من: الصين، إيران، اليابان، كوريا الجنوبية، تايلاند، سنغافورة، إيطاليا، الكويت والبحرين، باستثناء الوفود الرسمية والأجنبية والهيئات الدبلوماسية.

08 مارس 2020 - 13 رجب 1441
12:35 PM

العراق .. حالة وفاة جديدة لمصاب بـ "كورونا"

سجلت 54 عدوى بالفيروس بينها 4 وفيات سابقة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت دائرة صحة بابل في العراق، اليوم الأحد، وفاة رجل مصاب بفيروس "كورونا" داخل الحجر الصحي.

وقال مدير إعلام دائرة الصحة لؤي الرسام؛ إن "الحالة المصابة بفيروس كورونا لرجل يبلغ من العمر 73 عاماً، وكان يرقد بمستشفى المرجان"، حسب وكالة "روداو" الكردية العرقية.

وأضاف الرسام؛ أن "الحالة كانت صحتها متذبذبة كونه مسناً ومصاباً بعدة أمراض مزمنة".

وكانت وزارة الصحة العراقية، قد أعلنت مساء أمس السبت، وفق "سبوتنيك عربي"، تسجيل 8 حالات جديدة للإصابة بفيروس كورونا المستجد؛ ليصل إجمالي الحالات إلى 54، تُوفيت منها 4 حالات بحسب بيانات سابقة للوزارة.

وتتزايد المخاوف في العراق من تفشي فيروس "كورونا" على نطاق واسع، لأشخاص قدموا جميعاً من إيران، واتخذت الحكومة حزمة إجراءات لمواجهة الفيروس، منها تعليق الدراسة في الجامعات والمدارس، وإغلاق مراكز التجمع العامة لعشرة أيام، ومنع سفر المواطنين إلى كل من: الصين، إيران، اليابان، كوريا الجنوبية، تايلاند، سنغافورة، إيطاليا، الكويت والبحرين، باستثناء الوفود الرسمية والأجنبية والهيئات الدبلوماسية.

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