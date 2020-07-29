سجلت الفرق الإسعافية التابعة لمراكز إسعاف هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمسجد الحرام، عدداً محدوداً من البلاغات الإسعافية أول أيام حج العام الحالي ١٤٤١ هـ. وتفصيلاً؛ قال مشرف مراكز إسعاف هيئة الهلال الاحمر بالحرم المكي الشريف، الدكتور خالد بن رشيد الثقفي، إن الحالات التي تمّت مباشرتها كانت في مجملها مستقرة وتنوّعت بين الإجهاد البدني، والتعب العام، بالإضافة إلى تقديم الإسعافات الأولية، وقياس العلامات الحيوية، ونسبة السكر في الدم لبعض الحالات الأخرى. ولفت إلى أن الفرق الإسعافية لم تسجّل اليوم أي حالات اشتباه كورونا Covid -19 داخل الحرم المكّي الشريف بفضل الله -عزّ وجلّ- ثم بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتّبعة خلال موسم حج العام الحالي ١٤٤١ هـ.

لا اشتباه بـ"كورونا" بين صفوف الحجاج خلال "طواف القدوم" عبدالرزاق البجالي سبق 2020-07-29 سجلت الفرق الإسعافية التابعة لمراكز إسعاف هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمسجد الحرام، عدداً محدوداً من البلاغات الإسعافية أول أيام حج العام الحالي ١٤٤١ هـ.



وتفصيلاً؛ قال مشرف مراكز إسعاف هيئة الهلال الاحمر بالحرم المكي الشريف، الدكتور خالد بن رشيد الثقفي، إن الحالات التي تمّت مباشرتها كانت في مجملها مستقرة وتنوّعت بين الإجهاد البدني، والتعب العام، بالإضافة إلى تقديم الإسعافات الأولية، وقياس العلامات الحيوية، ونسبة السكر في الدم لبعض الحالات الأخرى.



ولفت إلى أن الفرق الإسعافية لم تسجّل اليوم أي حالات اشتباه كورونا Covid -19 داخل الحرم المكّي الشريف بفضل الله -عزّ وجلّ- ثم بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتّبعة خلال موسم حج العام الحالي ١٤٤١ هـ.

29 يوليو 2020 - 8 ذو الحجة 1441 08:46 PM

لا اشتباه بـ"كورونا" بين صفوف الحجاج خلال "طواف القدوم" الفرق الإسعافية سجلت عدداً محدوداً من البلاغات أول أيام الحج





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سجلت الفرق الإسعافية التابعة لمراكز إسعاف هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمسجد الحرام، عدداً محدوداً من البلاغات الإسعافية أول أيام حج العام الحالي ١٤٤١ هـ.



وتفصيلاً؛ قال مشرف مراكز إسعاف هيئة الهلال الاحمر بالحرم المكي الشريف، الدكتور خالد بن رشيد الثقفي، إن الحالات التي تمّت مباشرتها كانت في مجملها مستقرة وتنوّعت بين الإجهاد البدني، والتعب العام، بالإضافة إلى تقديم الإسعافات الأولية، وقياس العلامات الحيوية، ونسبة السكر في الدم لبعض الحالات الأخرى.



ولفت إلى أن الفرق الإسعافية لم تسجّل اليوم أي حالات اشتباه كورونا Covid -19 داخل الحرم المكّي الشريف بفضل الله -عزّ وجلّ- ثم بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتّبعة خلال موسم حج العام الحالي ١٤٤١ هـ.