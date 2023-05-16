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"مدني جازان" يبطل مفعول لغمَ أرضي جرفته سيول منقولة من اليمن

المختصون انتقلوا للموقع وقاموا بإبطال مفعوله دون حدوث أي ضرر

صرّح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد الغامدي، أن الدفاع المدني تلقى بلاغاً اليوم عن العثور على لغمٍ أرضي بأحد الأودية، جرفته السيول المنقولة من الأراضي اليمنية، حيث تم انتقال جهات الاختصاص والتعامل معه بإبطال مفعوله دون حدوث أي ضرر - ولله الحمد -، كما تم تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.

الدفاع المدني لغم أرضي مدني جازان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مدني جازان" يبطل مفعول لغمَ أرضي جرفته سيول منقولة من اليمن
سبق

صرّح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد الغامدي، أن الدفاع المدني تلقى بلاغاً اليوم عن العثور على لغمٍ أرضي بأحد الأودية، جرفته السيول المنقولة من الأراضي اليمنية، حيث تم انتقال جهات الاختصاص والتعامل معه بإبطال مفعوله دون حدوث أي ضرر - ولله الحمد -، كما تم تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.

16 مايو 2020 - 23 رمضان 1441
09:21 PM

"مدني جازان" يبطل مفعول لغمَ أرضي جرفته سيول منقولة من اليمن

المختصون انتقلوا للموقع وقاموا بإبطال مفعوله دون حدوث أي ضرر

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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صرّح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد الغامدي، أن الدفاع المدني تلقى بلاغاً اليوم عن العثور على لغمٍ أرضي بأحد الأودية، جرفته السيول المنقولة من الأراضي اليمنية، حيث تم انتقال جهات الاختصاص والتعامل معه بإبطال مفعوله دون حدوث أي ضرر - ولله الحمد -، كما تم تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.

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