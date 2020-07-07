النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الانفجارات الغامضة تتوالى.. مقتل شخصين في احتراق مصنع بالعاصمة الإيرانية

قوة النيران دمرت جدران منشأة مجاورة

قُتل شخصان اليوم (الثلاثاء)، في انفجار في مصنع بجنوب العاصمة الإيرانية طهران، هو الأحدث في سلسلة انفجارات وحرائق أصاب بعضها مواقع حساسة.

وذكر أمين بابائي، وهو مسؤول محلي، أن "خطأ بشريًّا تسبب في انفجار بأحد المصانع، وقُتل شخصان وأصيب ثلاثة آخرون"؛ وفقًا لـ"رويترز".

وبيّن أن الانفجار وقع في منطقة صناعية في باقر شهر بالقرب من طهران.

وأضاف "بابائي" أن "الانفجار الذي نتج عن تهاون العمال في التعامل مع صهاريج الأكسجين، كان قويًّا لدرجة أنه دمر تمامًا جدران مصنع مجاور أيضًا".

واندلع الخميس الماضي حريق في مبنى مقام على مستوى سطح الأرض في منشأة نطنز النووية الإيرانية المقامة تحت الأرض، التي تقوم بالدور الأساسي في برنامج تخصيب اليورانيوم الإيراني، واعترفت السلطات بأن الحريق أسفر عن أضرار كبيرة.

وفي الأسبوع الماضي أيضًا قُتل 19 شخصًا في انفجار في منشأة طبية في شمال طهران، وقال مسؤول إن سبب الانفجار تسرُّب غاز.

ووقع انفجار في شرق طهران بالقرب من قاعدة بارشين العسكرية يوم 26 يونيو (حزيران) الماضي؛ حيث يجري تطوير الأسلحة، وذكرت السلطات أن الانفجار وقع بسبب تسرب في منشأة لتخزين الغاز في منطقة خارج القاعدة.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
الانفجارات الغامضة تتوالى.. مقتل شخصين في احتراق مصنع بالعاصمة الإيرانية
سبق

قُتل شخصان اليوم (الثلاثاء)، في انفجار في مصنع بجنوب العاصمة الإيرانية طهران، هو الأحدث في سلسلة انفجارات وحرائق أصاب بعضها مواقع حساسة.

وذكر أمين بابائي، وهو مسؤول محلي، أن "خطأ بشريًّا تسبب في انفجار بأحد المصانع، وقُتل شخصان وأصيب ثلاثة آخرون"؛ وفقًا لـ"رويترز".

وبيّن أن الانفجار وقع في منطقة صناعية في باقر شهر بالقرب من طهران.

وأضاف "بابائي" أن "الانفجار الذي نتج عن تهاون العمال في التعامل مع صهاريج الأكسجين، كان قويًّا لدرجة أنه دمر تمامًا جدران مصنع مجاور أيضًا".

واندلع الخميس الماضي حريق في مبنى مقام على مستوى سطح الأرض في منشأة نطنز النووية الإيرانية المقامة تحت الأرض، التي تقوم بالدور الأساسي في برنامج تخصيب اليورانيوم الإيراني، واعترفت السلطات بأن الحريق أسفر عن أضرار كبيرة.

وفي الأسبوع الماضي أيضًا قُتل 19 شخصًا في انفجار في منشأة طبية في شمال طهران، وقال مسؤول إن سبب الانفجار تسرُّب غاز.

ووقع انفجار في شرق طهران بالقرب من قاعدة بارشين العسكرية يوم 26 يونيو (حزيران) الماضي؛ حيث يجري تطوير الأسلحة، وذكرت السلطات أن الانفجار وقع بسبب تسرب في منشأة لتخزين الغاز في منطقة خارج القاعدة.

07 يوليو 2020 - 16 ذو القعدة 1441
05:53 PM

الانفجارات الغامضة تتوالى.. مقتل شخصين في احتراق مصنع بالعاصمة الإيرانية

قوة النيران دمرت جدران منشأة مجاورة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
5
4,443

قُتل شخصان اليوم (الثلاثاء)، في انفجار في مصنع بجنوب العاصمة الإيرانية طهران، هو الأحدث في سلسلة انفجارات وحرائق أصاب بعضها مواقع حساسة.

وذكر أمين بابائي، وهو مسؤول محلي، أن "خطأ بشريًّا تسبب في انفجار بأحد المصانع، وقُتل شخصان وأصيب ثلاثة آخرون"؛ وفقًا لـ"رويترز".

وبيّن أن الانفجار وقع في منطقة صناعية في باقر شهر بالقرب من طهران.

وأضاف "بابائي" أن "الانفجار الذي نتج عن تهاون العمال في التعامل مع صهاريج الأكسجين، كان قويًّا لدرجة أنه دمر تمامًا جدران مصنع مجاور أيضًا".

واندلع الخميس الماضي حريق في مبنى مقام على مستوى سطح الأرض في منشأة نطنز النووية الإيرانية المقامة تحت الأرض، التي تقوم بالدور الأساسي في برنامج تخصيب اليورانيوم الإيراني، واعترفت السلطات بأن الحريق أسفر عن أضرار كبيرة.

وفي الأسبوع الماضي أيضًا قُتل 19 شخصًا في انفجار في منشأة طبية في شمال طهران، وقال مسؤول إن سبب الانفجار تسرُّب غاز.

ووقع انفجار في شرق طهران بالقرب من قاعدة بارشين العسكرية يوم 26 يونيو (حزيران) الماضي؛ حيث يجري تطوير الأسلحة، وذكرت السلطات أن الانفجار وقع بسبب تسرب في منشأة لتخزين الغاز في منطقة خارج القاعدة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,639
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,869
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,630
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,871

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة