17 حديقة وطرق وشبكات صرف.. مشروعات بالجملة و"أنسنة" في الدمام

محطة ضخ وخط طرد و"طرح مشروع تطوير بوليفارد ضاحية الملك فهد"

كشفت أمانة المنطقة الشرقية، اليوم، عن مشروعات تنموية وأنسنة لحاضرة الدمام خلال العام الجاري.

وشملت المشروعات في ضاحية الملك فهد بالدمام: أعمال شبكات تصريف مياه الأمطار، ومحطة ضخ وخط طرد للمياه، مبينة أنها انتهت من إعداد دراسة وتصاميم منظومة تصريف مياه الأمطار لكامل أحياء الضاحية.

وأبانت "الأمانة" أن المرحلة الأولى من مشروع تصريف مياه الأمطار في ضاحية الملك فهد تضمن مد خطي طرد متوازيين بطول 16170 مترًا طوليًا بقطر 1800 ملم يبدأ من المصب على الخليج العربي وصولاً إلى الحي الخامس، فيما شملت المرحلة الثانية مد خطي طرد بطول 11.38 كيلومتراً من طريق أبو حدرية وصولاً إلى محطات تصريف مياه الأمطار في الحي الثاني والحي الخامس.

وأضافت أن المرحلة الثالثة للمشروع تشمل إنشاء محطة ضخ تخدم الحي الخامس، فيما سيتم خلال المرحلة الرابعة إنشاء محطة ضخ لتصريف مياه الأمطار وتخفيض منسوب المياه الجوفية بقطر 400 ملم إلى 3000 ملم.

وأفادت بأنه سيتم طرح مشروع تطوير بوليفارد ضاحية الملك فهد بالدمام الذي سيسهم في توفير فرص وظيفية والارتقاء بمستوى الخدمات لتحقيق عناصر جودة الحياة بالمنطقة ودعم مفهوم أنسنة المدن.

يُذكر أن مشروعات "أنسنة المدن" بحاضرة الدمام تتضمن تنفيذ ساحة البهجة في حي النزهة و17 حديقة بمساحة إجمالية تفوق ١٠٠ ألف متر مربع إلى جانب تأهيل وتطوير الحدائق القديمة، والطرق المحورية بحاضرة الدمام.