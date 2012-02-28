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بالصور.. عسير الجمال تبتهج بالأمر الملكي وترتقب التطوير المنتظر

مجلس التنمية السياحية أعاد بث أكثر من 15 صورة جوية للمنطقة

أعاد مجلس التنمية السياحية بمنطقة عسير بث أكثر من 15 صورة جوية للمنطقة وثقها إبان الاحتفاء بتتويج العاصمة الإدارية أبها بلقب عاصمة السياحة العربية 2017م؛ في إطار ترويجه للمنطقة في مشروع تبنَّاه ونفذه الفنان الفوتوغرافي أحمد حاضر، ولقي أصداء واسعة.

يأتي ذلك تزامنًا مع الأمر الملكي بإنشاء هيئة عليا لتطوير منطقة عسير، من المتوقع أن يكون قطاع السياحة المستفيد، باعتبارها الميزة النسبية للمنطقة.

وكان حساب مجلس التنمية السياحية وفرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة عسير، بث تغريدة عبر حسابه الرسمي في "تويتر"؛ قال فيها: "الأمر الملكي بإنشاء هيئة عليا لتطوير منطقة عسير خطوة جبارة ننتظرها منذ زمن، وستكون السياحة عمودها الرئيس قياسًا بتميزها في هذا الجانب"، شهد تفاعل أكثر من 9 آلاف ظهور و"1.900" مشاركة وإعجاب وإعادة تغريدة ما يقارب الـ200 منذ الساعات الأولى لبثها.

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بالصور.. عسير الجمال تبتهج بالأمر الملكي وترتقب التطوير المنتظر
سبق

أعاد مجلس التنمية السياحية بمنطقة عسير بث أكثر من 15 صورة جوية للمنطقة وثقها إبان الاحتفاء بتتويج العاصمة الإدارية أبها بلقب عاصمة السياحة العربية 2017م؛ في إطار ترويجه للمنطقة في مشروع تبنَّاه ونفذه الفنان الفوتوغرافي أحمد حاضر، ولقي أصداء واسعة.

يأتي ذلك تزامنًا مع الأمر الملكي بإنشاء هيئة عليا لتطوير منطقة عسير، من المتوقع أن يكون قطاع السياحة المستفيد، باعتبارها الميزة النسبية للمنطقة.

وكان حساب مجلس التنمية السياحية وفرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة عسير، بث تغريدة عبر حسابه الرسمي في "تويتر"؛ قال فيها: "الأمر الملكي بإنشاء هيئة عليا لتطوير منطقة عسير خطوة جبارة ننتظرها منذ زمن، وستكون السياحة عمودها الرئيس قياسًا بتميزها في هذا الجانب"، شهد تفاعل أكثر من 9 آلاف ظهور و"1.900" مشاركة وإعجاب وإعادة تغريدة ما يقارب الـ200 منذ الساعات الأولى لبثها.

27 فبراير 2018 - 11 جمادى الآخر 1439
07:43 PM

بالصور.. عسير الجمال تبتهج بالأمر الملكي وترتقب التطوير المنتظر

مجلس التنمية السياحية أعاد بث أكثر من 15 صورة جوية للمنطقة

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رائد القرفي - أبها
17
11,884

أعاد مجلس التنمية السياحية بمنطقة عسير بث أكثر من 15 صورة جوية للمنطقة وثقها إبان الاحتفاء بتتويج العاصمة الإدارية أبها بلقب عاصمة السياحة العربية 2017م؛ في إطار ترويجه للمنطقة في مشروع تبنَّاه ونفذه الفنان الفوتوغرافي أحمد حاضر، ولقي أصداء واسعة.

يأتي ذلك تزامنًا مع الأمر الملكي بإنشاء هيئة عليا لتطوير منطقة عسير، من المتوقع أن يكون قطاع السياحة المستفيد، باعتبارها الميزة النسبية للمنطقة.

وكان حساب مجلس التنمية السياحية وفرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة عسير، بث تغريدة عبر حسابه الرسمي في "تويتر"؛ قال فيها: "الأمر الملكي بإنشاء هيئة عليا لتطوير منطقة عسير خطوة جبارة ننتظرها منذ زمن، وستكون السياحة عمودها الرئيس قياسًا بتميزها في هذا الجانب"، شهد تفاعل أكثر من 9 آلاف ظهور و"1.900" مشاركة وإعجاب وإعادة تغريدة ما يقارب الـ200 منذ الساعات الأولى لبثها.

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