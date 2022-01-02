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8 ملايين عملية و140 جهة.. "نفيس" تكمل أولى مراحلها لحوكمة "التأمين الصحي"

جائزة التميز الذهبية من معهد الإدارة كأفضل مشروع لعام 2021 حصدتها المنصة

أكملت المنصة الوطنية الموحدة للتعاملات التأمينية الصحية "نفيس" في مجلس الضمان الصحي، مرحلتها الأولى، من حوكمة قطاع التأمين الصحي، وأنجزت نحو 8.4 مليون عملية، بين أكثر من 140 جهة؛ بهدف تسهيل تبادل المعلومات الصحية للمرضى ومشاركة البيانات المالية والإدارية وتوافر الرؤية والشفافية لجميع المستفيدين.

وسجّلت المنصة الوطنية الموحدة للتعاملات التأمينية الصحية "نفيس" التي نالت جائزة التميز الذهبية في إدارة المشاريع كأفضل مشروع لعام 2021م، من قِبل معهد إدارة المشاريع في المملكة، سلسلة من النجاحات عطفًا على دورها في خدمة المستفيدين، وذلك بتحفيز التحول الرقمي في القطاع.

وتحسّن المنصة حوكمة خدمات التأمين الصحي من خلال ربط جميع أصحاب العلاقة في قطاع التأمين الصحي؛ بهدف تحسين كفاءة الخدمات وتقليل تكلفة ووقت تقديم الخدمات التأمينية الصحية؛ حيث بلغت نسبة الالتزام 65% من قطاع التأمين الصحي بالربط عبر المنصة، تشكل أكثر من 140 جهة تنوعت بين شركات التأمين ومقدمي الخدمات الصحية وشركات إدارة المطالبات.

وأوضح المدير التنفيذي لإدارة التقنية والتحول الرقمي في مجلس الضمان الصحي المهندس عبد الله الشرقي، أن اكتمال المرحلة الأولى من مشروع المنصة الوطنية الموحدة للتعاملات التأمينية الصحية "نفيس" وتحقيقه النتائج الإيجابية سوف يسهم في تمكين المستفيدين من الحصول على حقوقهم الكاملة في الرعاية والحماية الكاملتين بأسهل وأفضل الطرق.

وقال "الشرقي": "نسعى جاهدين لتنفيذ البرامج الرقمية للإسهام في تعزيز محور التحول الرقمي لإستراتيجية المجلس (2020 - 2024) في القطاع وتحسين فعالية البيئة التنظيمية".

وبيّن أن ما جرى إنجازه في المرحلة الأولى من المنصة الوطنية الموحدة للتعاملات التأمينية الصحية "نفيس" أمر يشجع على مواصلة العمل لإكمال بقية المراحل وتحقيق التحول الرقمي في القطاع.

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8 ملايين عملية و140 جهة.. "نفيس" تكمل أولى مراحلها لحوكمة "التأمين الصحي"
سبق

أكملت المنصة الوطنية الموحدة للتعاملات التأمينية الصحية "نفيس" في مجلس الضمان الصحي، مرحلتها الأولى، من حوكمة قطاع التأمين الصحي، وأنجزت نحو 8.4 مليون عملية، بين أكثر من 140 جهة؛ بهدف تسهيل تبادل المعلومات الصحية للمرضى ومشاركة البيانات المالية والإدارية وتوافر الرؤية والشفافية لجميع المستفيدين.

وسجّلت المنصة الوطنية الموحدة للتعاملات التأمينية الصحية "نفيس" التي نالت جائزة التميز الذهبية في إدارة المشاريع كأفضل مشروع لعام 2021م، من قِبل معهد إدارة المشاريع في المملكة، سلسلة من النجاحات عطفًا على دورها في خدمة المستفيدين، وذلك بتحفيز التحول الرقمي في القطاع.

وتحسّن المنصة حوكمة خدمات التأمين الصحي من خلال ربط جميع أصحاب العلاقة في قطاع التأمين الصحي؛ بهدف تحسين كفاءة الخدمات وتقليل تكلفة ووقت تقديم الخدمات التأمينية الصحية؛ حيث بلغت نسبة الالتزام 65% من قطاع التأمين الصحي بالربط عبر المنصة، تشكل أكثر من 140 جهة تنوعت بين شركات التأمين ومقدمي الخدمات الصحية وشركات إدارة المطالبات.

وأوضح المدير التنفيذي لإدارة التقنية والتحول الرقمي في مجلس الضمان الصحي المهندس عبد الله الشرقي، أن اكتمال المرحلة الأولى من مشروع المنصة الوطنية الموحدة للتعاملات التأمينية الصحية "نفيس" وتحقيقه النتائج الإيجابية سوف يسهم في تمكين المستفيدين من الحصول على حقوقهم الكاملة في الرعاية والحماية الكاملتين بأسهل وأفضل الطرق.

وقال "الشرقي": "نسعى جاهدين لتنفيذ البرامج الرقمية للإسهام في تعزيز محور التحول الرقمي لإستراتيجية المجلس (2020 - 2024) في القطاع وتحسين فعالية البيئة التنظيمية".

وبيّن أن ما جرى إنجازه في المرحلة الأولى من المنصة الوطنية الموحدة للتعاملات التأمينية الصحية "نفيس" أمر يشجع على مواصلة العمل لإكمال بقية المراحل وتحقيق التحول الرقمي في القطاع.

02 يناير 2022 - 29 جمادى الأول 1443
11:06 AM

8 ملايين عملية و140 جهة.. "نفيس" تكمل أولى مراحلها لحوكمة "التأمين الصحي"

جائزة التميز الذهبية من معهد الإدارة كأفضل مشروع لعام 2021 حصدتها المنصة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أكملت المنصة الوطنية الموحدة للتعاملات التأمينية الصحية "نفيس" في مجلس الضمان الصحي، مرحلتها الأولى، من حوكمة قطاع التأمين الصحي، وأنجزت نحو 8.4 مليون عملية، بين أكثر من 140 جهة؛ بهدف تسهيل تبادل المعلومات الصحية للمرضى ومشاركة البيانات المالية والإدارية وتوافر الرؤية والشفافية لجميع المستفيدين.

وسجّلت المنصة الوطنية الموحدة للتعاملات التأمينية الصحية "نفيس" التي نالت جائزة التميز الذهبية في إدارة المشاريع كأفضل مشروع لعام 2021م، من قِبل معهد إدارة المشاريع في المملكة، سلسلة من النجاحات عطفًا على دورها في خدمة المستفيدين، وذلك بتحفيز التحول الرقمي في القطاع.

وتحسّن المنصة حوكمة خدمات التأمين الصحي من خلال ربط جميع أصحاب العلاقة في قطاع التأمين الصحي؛ بهدف تحسين كفاءة الخدمات وتقليل تكلفة ووقت تقديم الخدمات التأمينية الصحية؛ حيث بلغت نسبة الالتزام 65% من قطاع التأمين الصحي بالربط عبر المنصة، تشكل أكثر من 140 جهة تنوعت بين شركات التأمين ومقدمي الخدمات الصحية وشركات إدارة المطالبات.

وأوضح المدير التنفيذي لإدارة التقنية والتحول الرقمي في مجلس الضمان الصحي المهندس عبد الله الشرقي، أن اكتمال المرحلة الأولى من مشروع المنصة الوطنية الموحدة للتعاملات التأمينية الصحية "نفيس" وتحقيقه النتائج الإيجابية سوف يسهم في تمكين المستفيدين من الحصول على حقوقهم الكاملة في الرعاية والحماية الكاملتين بأسهل وأفضل الطرق.

وقال "الشرقي": "نسعى جاهدين لتنفيذ البرامج الرقمية للإسهام في تعزيز محور التحول الرقمي لإستراتيجية المجلس (2020 - 2024) في القطاع وتحسين فعالية البيئة التنظيمية".

وبيّن أن ما جرى إنجازه في المرحلة الأولى من المنصة الوطنية الموحدة للتعاملات التأمينية الصحية "نفيس" أمر يشجع على مواصلة العمل لإكمال بقية المراحل وتحقيق التحول الرقمي في القطاع.

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