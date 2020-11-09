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كأنه مشهد بفيلم.. إنقاذ قلب متبرَّع به بعد تحطم مروحية

سقط رجل وهو يحمل القلب على سطح المستشفى

كأنه المشهد الأخير بفيلم مثير، تحطمت طائرة مروحية كانت تنقل قلبًا مُتَبَرَّعًا به لأحد المرضى على سطح مستشفى شرق لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، وأسرع الجميع لإنقاذ الركاب والقلب.

ونجا ركاب الطائرة الثلاثة الذين كانوا على متنها، ولم يتعرضوا لإصابات بالغة، وأُنجزِت عملية زراعة القلب بنجاح للمريض، حسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأظهر مقطع فيديو رجال إطفاء وإنقاذ، عقب سقوط المروحية على سطح مستشفى "كيك" في بويل هايتس، هذا إلى جانب فريق يحمل قلبًا مُتبرَعًا به؛ حسب "سكاي نيوز عربية".

ووفق شهود عيان؛ فإن الطائرة لم تنجح في الهبوط على سطح المستشفى بشكل صحيح؛ وهو ما جعلها تصطدم بالسياج من جانبها.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن عمال الإنقاذ سارعوا إلى إخراج القلب من المروحية عقب سقوطها، وتمكنوا من تسليم العضو إلى عامل طبي.

وقد زادت اللحظات الدرامية في المشهد، حين كان موظف المستشفى يحمل القلب وتعثر في حطام المروحية؛ الأمر الذي تسبب في سقوط القلب دون تعرضه لأي ضرر.

طائرة مروحية تحطم مروحية

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كأنه مشهد بفيلم.. إنقاذ قلب متبرَّع به بعد تحطم مروحية
سبق

كأنه المشهد الأخير بفيلم مثير، تحطمت طائرة مروحية كانت تنقل قلبًا مُتَبَرَّعًا به لأحد المرضى على سطح مستشفى شرق لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، وأسرع الجميع لإنقاذ الركاب والقلب.

ونجا ركاب الطائرة الثلاثة الذين كانوا على متنها، ولم يتعرضوا لإصابات بالغة، وأُنجزِت عملية زراعة القلب بنجاح للمريض، حسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأظهر مقطع فيديو رجال إطفاء وإنقاذ، عقب سقوط المروحية على سطح مستشفى "كيك" في بويل هايتس، هذا إلى جانب فريق يحمل قلبًا مُتبرَعًا به؛ حسب "سكاي نيوز عربية".

ووفق شهود عيان؛ فإن الطائرة لم تنجح في الهبوط على سطح المستشفى بشكل صحيح؛ وهو ما جعلها تصطدم بالسياج من جانبها.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن عمال الإنقاذ سارعوا إلى إخراج القلب من المروحية عقب سقوطها، وتمكنوا من تسليم العضو إلى عامل طبي.

وقد زادت اللحظات الدرامية في المشهد، حين كان موظف المستشفى يحمل القلب وتعثر في حطام المروحية؛ الأمر الذي تسبب في سقوط القلب دون تعرضه لأي ضرر.

09 نوفمبر 2020 - 23 ربيع الأول 1442
11:45 AM

كأنه مشهد بفيلم.. إنقاذ قلب متبرَّع به بعد تحطم مروحية

سقط رجل وهو يحمل القلب على سطح المستشفى

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أيمن حسن - الرياض
0
998

كأنه المشهد الأخير بفيلم مثير، تحطمت طائرة مروحية كانت تنقل قلبًا مُتَبَرَّعًا به لأحد المرضى على سطح مستشفى شرق لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، وأسرع الجميع لإنقاذ الركاب والقلب.

ونجا ركاب الطائرة الثلاثة الذين كانوا على متنها، ولم يتعرضوا لإصابات بالغة، وأُنجزِت عملية زراعة القلب بنجاح للمريض، حسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأظهر مقطع فيديو رجال إطفاء وإنقاذ، عقب سقوط المروحية على سطح مستشفى "كيك" في بويل هايتس، هذا إلى جانب فريق يحمل قلبًا مُتبرَعًا به؛ حسب "سكاي نيوز عربية".

ووفق شهود عيان؛ فإن الطائرة لم تنجح في الهبوط على سطح المستشفى بشكل صحيح؛ وهو ما جعلها تصطدم بالسياج من جانبها.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن عمال الإنقاذ سارعوا إلى إخراج القلب من المروحية عقب سقوطها، وتمكنوا من تسليم العضو إلى عامل طبي.

وقد زادت اللحظات الدرامية في المشهد، حين كان موظف المستشفى يحمل القلب وتعثر في حطام المروحية؛ الأمر الذي تسبب في سقوط القلب دون تعرضه لأي ضرر.

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