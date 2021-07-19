النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 1293 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1453 خلال الـ24 ساعة الماضية

ضيوف الرحمن يؤدون صلاتي الظهر والعصر جمعًا وقصرًا اقتداء بالنبي الكريم

بعد أن اكتمل وصولهم لـ"عرفة" رافعين أكف الضراعة إليه عز وجل طالبين المغفرة

أدى ضيوف الرحمن صلاتي الظهر والعصر جمعًا وقصرًا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وفي وقت سابق اليوم، اكتمل وصول الحجاج إلى صعيد عرفة، رافعين أكف الضراعة إليه عز وجل، طالبين المغفرة والرحمة، والأمل يحدوهم أن يغفر الله لهم، ويعودوا كيوم ولدتهم أمهاتهم، ثم توجه حجاج بيت الله الحرام قبل وقت دخول صلاة الظهر إلى مسجد "نمرة"؛ حيث ألقى فضيلة إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور بندر بن عبدالعزيز بليلة عضو هيئة كبار العلماء، خطبة يوم عرفة.

وبعد غروب شمس اليوم التاسع من ذي الحجة، يتوجه الحجيج صوب مشعر مزدلفة ليصلوا بها المغرب والعشاء جمعًا وقصرًا بأذان واحد وإقامتين فور وصولهم، ثم يبيتون ليلتهم هناك ملبين ذاكرين شاكرين الله على فضله وإحسانه بأن كتب لهم شهود وقفة عرفات.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
ضيوف الرحمن يؤدون صلاتي الظهر والعصر جمعًا وقصرًا اقتداء بالنبي الكريم
سبق

أدى ضيوف الرحمن صلاتي الظهر والعصر جمعًا وقصرًا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وفي وقت سابق اليوم، اكتمل وصول الحجاج إلى صعيد عرفة، رافعين أكف الضراعة إليه عز وجل، طالبين المغفرة والرحمة، والأمل يحدوهم أن يغفر الله لهم، ويعودوا كيوم ولدتهم أمهاتهم، ثم توجه حجاج بيت الله الحرام قبل وقت دخول صلاة الظهر إلى مسجد "نمرة"؛ حيث ألقى فضيلة إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور بندر بن عبدالعزيز بليلة عضو هيئة كبار العلماء، خطبة يوم عرفة.

وبعد غروب شمس اليوم التاسع من ذي الحجة، يتوجه الحجيج صوب مشعر مزدلفة ليصلوا بها المغرب والعشاء جمعًا وقصرًا بأذان واحد وإقامتين فور وصولهم، ثم يبيتون ليلتهم هناك ملبين ذاكرين شاكرين الله على فضله وإحسانه بأن كتب لهم شهود وقفة عرفات.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

19 يوليو 2021 - 9 ذو الحجة 1442
12:57 PM

ضيوف الرحمن يؤدون صلاتي الظهر والعصر جمعًا وقصرًا اقتداء بالنبي الكريم

بعد أن اكتمل وصولهم لـ"عرفة" رافعين أكف الضراعة إليه عز وجل طالبين المغفرة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
1,835

أدى ضيوف الرحمن صلاتي الظهر والعصر جمعًا وقصرًا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وفي وقت سابق اليوم، اكتمل وصول الحجاج إلى صعيد عرفة، رافعين أكف الضراعة إليه عز وجل، طالبين المغفرة والرحمة، والأمل يحدوهم أن يغفر الله لهم، ويعودوا كيوم ولدتهم أمهاتهم، ثم توجه حجاج بيت الله الحرام قبل وقت دخول صلاة الظهر إلى مسجد "نمرة"؛ حيث ألقى فضيلة إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور بندر بن عبدالعزيز بليلة عضو هيئة كبار العلماء، خطبة يوم عرفة.

وبعد غروب شمس اليوم التاسع من ذي الحجة، يتوجه الحجيج صوب مشعر مزدلفة ليصلوا بها المغرب والعشاء جمعًا وقصرًا بأذان واحد وإقامتين فور وصولهم، ثم يبيتون ليلتهم هناك ملبين ذاكرين شاكرين الله على فضله وإحسانه بأن كتب لهم شهود وقفة عرفات.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
8,992
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,097
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,434
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,899

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

للمداومين.. بكم أعيادنا تكتمل

للمداومين.. بكم أعيادنا تكتمل

بندر مغرم الشهري
المملكة تختار رفاهية مواطنيها والمقيمين

المملكة تختار رفاهية مواطنيها والمقيمين

علي آل شرمة
فواتير المياه.. إلى أين؟!

فواتير المياه.. إلى أين؟!

ماجد البريكان
لبيك اللهم لبيك

لبيك اللهم لبيك

محمد الحيدر
{لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ..}

{لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ..}

مها الجبر
مهارات الشباب السعودي.. دعم لا متناهٍ ورؤية مُمكِّنة

مهارات الشباب السعودي.. دعم لا متناهٍ ورؤية مُمكِّنة

فهد البكر
التجربة والمدير "الجهجهوني"

التجربة والمدير "الجهجهوني"

عبدالغني الشيخ
حـديقـة الإنسان..!!

حـديقـة الإنسان..!!

أحمد عجب
الإمَّعة والقدح من رؤوس الآخرين..!

الإمَّعة والقدح من رؤوس الآخرين..!

عبدالمحسن الحارثي
النصـر والهلال والخيارات البديلة!

النصـر والهلال والخيارات البديلة!

محمد الصيعري
المتبطرون..!

المتبطرون..!

عبدالعزيز بن ذياب
هي أضحية.. والمشتري الضحية!!

هي أضحية.. والمشتري الضحية!!

بندر مغرم الشهري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة