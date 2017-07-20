بـ1.3 مليون.. "حضرة" العرضيات تنهي سفلتة 4 كلم على حسابها الخاص

أنهى أهالي قرية حضرة بالعرضية الشمالية في محافظة العرضيات سفلتة طريقهم الوعر وأنهوا إكمال سفلتة 4 كيلومترات على حسابهم الخاص.

وقال الأهالي لـ "سبق": انتظرنا كثيراً وزارة النقل حيث أفادت هذا العام 1440هـ بأن مجلس المنطقة لم يعتمده بحجة الأولوية، أما بلدية العرضية الشمالية بدأت معنا ثم توقفت وأفادت "أنتم خارج النطاق العمراني".

وأضاف الأهالي "أنهينا ولله الحمد سفلتة 4 كيلومترات بتكلفة إجمالية بلغت مليوناً وثلاثمائة ألف ريال بتكاتف الأهالي والحمد لله الذي أنعم علينا هذا التكاتف وشكراً لكل من ساهم بأرض أو مال أو جهد.

وقال المشرف العام على المشروع محسن محمد القرني " يوم الأربعاء 14 / 11 / 1440 هـ أنهينا بفضل الله ثم بهمة أبناء قرية حضرة ومن وقف معنا لإنهاء معاناة أهالي الوادي والتي استمرت لعشرات السنين.

وقال تركي البحيري: نبارك لهذه القرية هذا العمل وكتب الله أجر من بذل بماله ووقته وجهده في سبيل إدخال البهجة والفرحة على المسلمين فإن أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم.