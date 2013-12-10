النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"مزارعو القنفذة" يطالبون بزيادة مياه سد وادي حلي.. و"البيئة" تعترف بحقهم

الوزارة أغلقت بواباته بعد ضخ 20 مليون متر مكعب لري 450 مزرعة

أغلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة بوابات سد وادي حلي بمحافظة القنفذة أمس الاثنين، وذلك بعد ضخ 20 مليون م3 من المياه لسقيا المزارع والآبار لري أكثر من 450 مزرعة في محافظة القنفذة، وتم إقفال بوابات السد في الوقت الذي ما زالت فيه الحاجة ماسة إلى تدفق المياه لسقيا مزارع المواطنين.

وتفصيلاً، اعترف المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس سعيد جار الله الغامدي، بأن أهالي المحافظة ما زالوا بحاجة إلى المياه، والأهالي يرغبون بالرفع لصاحب الصلاحية بفتح بوابات السد والزيادة في كمية التصريف. مشيرًا إلى أن المياه قطعت مسافة مقدارها ٢١ كم من أصل طول الوادي إلى البحر البالغ ٥٠ كم تقريبًا للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي للمملكة.

وقام مختصو إدارة المياه بفرع الوزارة بالقنفذة بدراسة الأثر الناتج من تصريف ٢٠ مليون متر مكعب من سد وادي حلي على امتداد الوادي قبل يومَيْن من موعد الإغلاق لبوابات السد، وقد تبيَّن وصول جريان المياه من السد إلى مسافة 21 كم؛ وهو ما يعني زيادة المسافة بعد الإغلاق، وزيادة مناسيب آبار المزارعين على امتداد الوادي بمتوسط (٧.٥) متر. كما لوحظ ارتفاع مستوى الماء الثابت في الآبار، وتحسُّن نوعية المياه (بلغ متوسط نوعية المياه في الآبار ٨٢٠ جزءًا من المليون). وقد تشبعت الرواسب الوديانية بالمياه على امتداد الوادي.

ويُعتبر سد وادي حلي ثاني أكبر السدود في السعودية، ويتميز بارتفاع معدلات هطول الأمطار في منابعه وروافده؛ إذ تبلغ الطاقة التخزينية للمياه فيه 254 مليون متر مكعب، ويبلغ طوله 284 مترًا، وارتفاعه 57 مترًا، بينما يبلغ طول مفيض السد 179 مترًا، ويقع على وادي حلي بمحافظة القنفذة، وهو من أضخم المشاريع التي نفذتها الحكومة لتخزين المياه وتنمية وتعزيز مصادرها.

ويسهم السد في توفير مياه الشرب، وازدهار وتنمية الزراعة بالمحافظة وما حولها، وله مردود إيجابي عند تغذية الطبقة الجوفية، وزيادة المخزون المائي، وتعويض المسحوب منها، ويعمل على درء أخطار السيول التي تهدد محافظة القنفذة والمراكز والقرى والمساحات الزراعية على امتداد وادي حلي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"مزارعو القنفذة" يطالبون بزيادة مياه سد وادي حلي.. و"البيئة" تعترف بحقهم
سبق

أغلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة بوابات سد وادي حلي بمحافظة القنفذة أمس الاثنين، وذلك بعد ضخ 20 مليون م3 من المياه لسقيا المزارع والآبار لري أكثر من 450 مزرعة في محافظة القنفذة، وتم إقفال بوابات السد في الوقت الذي ما زالت فيه الحاجة ماسة إلى تدفق المياه لسقيا مزارع المواطنين.

وتفصيلاً، اعترف المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس سعيد جار الله الغامدي، بأن أهالي المحافظة ما زالوا بحاجة إلى المياه، والأهالي يرغبون بالرفع لصاحب الصلاحية بفتح بوابات السد والزيادة في كمية التصريف. مشيرًا إلى أن المياه قطعت مسافة مقدارها ٢١ كم من أصل طول الوادي إلى البحر البالغ ٥٠ كم تقريبًا للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي للمملكة.

وقام مختصو إدارة المياه بفرع الوزارة بالقنفذة بدراسة الأثر الناتج من تصريف ٢٠ مليون متر مكعب من سد وادي حلي على امتداد الوادي قبل يومَيْن من موعد الإغلاق لبوابات السد، وقد تبيَّن وصول جريان المياه من السد إلى مسافة 21 كم؛ وهو ما يعني زيادة المسافة بعد الإغلاق، وزيادة مناسيب آبار المزارعين على امتداد الوادي بمتوسط (٧.٥) متر. كما لوحظ ارتفاع مستوى الماء الثابت في الآبار، وتحسُّن نوعية المياه (بلغ متوسط نوعية المياه في الآبار ٨٢٠ جزءًا من المليون). وقد تشبعت الرواسب الوديانية بالمياه على امتداد الوادي.

ويُعتبر سد وادي حلي ثاني أكبر السدود في السعودية، ويتميز بارتفاع معدلات هطول الأمطار في منابعه وروافده؛ إذ تبلغ الطاقة التخزينية للمياه فيه 254 مليون متر مكعب، ويبلغ طوله 284 مترًا، وارتفاعه 57 مترًا، بينما يبلغ طول مفيض السد 179 مترًا، ويقع على وادي حلي بمحافظة القنفذة، وهو من أضخم المشاريع التي نفذتها الحكومة لتخزين المياه وتنمية وتعزيز مصادرها.

ويسهم السد في توفير مياه الشرب، وازدهار وتنمية الزراعة بالمحافظة وما حولها، وله مردود إيجابي عند تغذية الطبقة الجوفية، وزيادة المخزون المائي، وتعويض المسحوب منها، ويعمل على درء أخطار السيول التي تهدد محافظة القنفذة والمراكز والقرى والمساحات الزراعية على امتداد وادي حلي.

09 ديسمبر 2019 - 12 ربيع الآخر 1441
11:37 PM

"مزارعو القنفذة" يطالبون بزيادة مياه سد وادي حلي.. و"البيئة" تعترف بحقهم

الوزارة أغلقت بواباته بعد ضخ 20 مليون متر مكعب لري 450 مزرعة

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
3
3,434

أغلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة بوابات سد وادي حلي بمحافظة القنفذة أمس الاثنين، وذلك بعد ضخ 20 مليون م3 من المياه لسقيا المزارع والآبار لري أكثر من 450 مزرعة في محافظة القنفذة، وتم إقفال بوابات السد في الوقت الذي ما زالت فيه الحاجة ماسة إلى تدفق المياه لسقيا مزارع المواطنين.

وتفصيلاً، اعترف المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس سعيد جار الله الغامدي، بأن أهالي المحافظة ما زالوا بحاجة إلى المياه، والأهالي يرغبون بالرفع لصاحب الصلاحية بفتح بوابات السد والزيادة في كمية التصريف. مشيرًا إلى أن المياه قطعت مسافة مقدارها ٢١ كم من أصل طول الوادي إلى البحر البالغ ٥٠ كم تقريبًا للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي للمملكة.

وقام مختصو إدارة المياه بفرع الوزارة بالقنفذة بدراسة الأثر الناتج من تصريف ٢٠ مليون متر مكعب من سد وادي حلي على امتداد الوادي قبل يومَيْن من موعد الإغلاق لبوابات السد، وقد تبيَّن وصول جريان المياه من السد إلى مسافة 21 كم؛ وهو ما يعني زيادة المسافة بعد الإغلاق، وزيادة مناسيب آبار المزارعين على امتداد الوادي بمتوسط (٧.٥) متر. كما لوحظ ارتفاع مستوى الماء الثابت في الآبار، وتحسُّن نوعية المياه (بلغ متوسط نوعية المياه في الآبار ٨٢٠ جزءًا من المليون). وقد تشبعت الرواسب الوديانية بالمياه على امتداد الوادي.

ويُعتبر سد وادي حلي ثاني أكبر السدود في السعودية، ويتميز بارتفاع معدلات هطول الأمطار في منابعه وروافده؛ إذ تبلغ الطاقة التخزينية للمياه فيه 254 مليون متر مكعب، ويبلغ طوله 284 مترًا، وارتفاعه 57 مترًا، بينما يبلغ طول مفيض السد 179 مترًا، ويقع على وادي حلي بمحافظة القنفذة، وهو من أضخم المشاريع التي نفذتها الحكومة لتخزين المياه وتنمية وتعزيز مصادرها.

ويسهم السد في توفير مياه الشرب، وازدهار وتنمية الزراعة بالمحافظة وما حولها، وله مردود إيجابي عند تغذية الطبقة الجوفية، وزيادة المخزون المائي، وتعويض المسحوب منها، ويعمل على درء أخطار السيول التي تهدد محافظة القنفذة والمراكز والقرى والمساحات الزراعية على امتداد وادي حلي.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
13,921
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,060
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,390
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,811

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

ماجد الحربي
المستقبل للهندي

المستقبل للهندي

بدر الغامدي
التناغم في بيئات العمل

التناغم في بيئات العمل

منى الرشيدي
أنا أُم فاشلة!

أنا أُم فاشلة!

مها عبدالله الحقباني
هل سقط احتجاج الاتحاد؟

هل سقط احتجاج الاتحاد؟

محمد الصيـعري
شوارعنا ومياه الأمطار

شوارعنا ومياه الأمطار

عبدالغني الشيخ
برنامج "كفالة".. إنجازات استثنائية وكفالات فورية

برنامج "كفالة".. إنجازات استثنائية وكفالات فورية

حواء القرني
وزارة النقل ومطالب الباحة

وزارة النقل ومطالب الباحة

جمعان الكرت
هل أضاع "السنابي" هيبة الإعلام؟

هل أضاع "السنابي" هيبة الإعلام؟

عبدالرحمن المرشد
الإعلام.. ما بين البيعة والقمة

الإعلام.. ما بين البيعة والقمة

سارة عفتان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة