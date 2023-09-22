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استشهد بالحد الجنوبي.. "سعود بن جلوي" يعزي ذوي الشهيد دغريري

داعياً الله أن يتقبله من الشهداء وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان

قدّم مستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظة جدة الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، اليوم، تعازيه لذوي شهيد الواجب ياسر علي دغريري، الذي استشهد في الحد الجنوبي.

ونقل الأمير سعود بن جلوي خلال زيارته لمنزل ذوي الشهيد، تعازي القيادة الرشيدة، داعياً الله عز وجل أن يتقبله من الشهداء، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

فيما أعرب ذوو الشهيد عن شكرهم لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين -أيدهما الله- ولأمير منطقة مكة المكرمة، ومحافظ جدة، ونائب أمير منطقة المكرمة، ووكيل محافظة جدة على تعازيهم ومواساتهم.

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استشهد بالحد الجنوبي.. "سعود بن جلوي" يعزي ذوي الشهيد دغريري
سبق

قدّم مستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظة جدة الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، اليوم، تعازيه لذوي شهيد الواجب ياسر علي دغريري، الذي استشهد في الحد الجنوبي.

ونقل الأمير سعود بن جلوي خلال زيارته لمنزل ذوي الشهيد، تعازي القيادة الرشيدة، داعياً الله عز وجل أن يتقبله من الشهداء، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

فيما أعرب ذوو الشهيد عن شكرهم لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين -أيدهما الله- ولأمير منطقة مكة المكرمة، ومحافظ جدة، ونائب أمير منطقة المكرمة، ووكيل محافظة جدة على تعازيهم ومواساتهم.

22 سبتمبر 2019 - 23 محرّم 1441
07:37 PM

استشهد بالحد الجنوبي.. "سعود بن جلوي" يعزي ذوي الشهيد دغريري

داعياً الله أن يتقبله من الشهداء وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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قدّم مستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظة جدة الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، اليوم، تعازيه لذوي شهيد الواجب ياسر علي دغريري، الذي استشهد في الحد الجنوبي.

ونقل الأمير سعود بن جلوي خلال زيارته لمنزل ذوي الشهيد، تعازي القيادة الرشيدة، داعياً الله عز وجل أن يتقبله من الشهداء، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

فيما أعرب ذوو الشهيد عن شكرهم لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين -أيدهما الله- ولأمير منطقة مكة المكرمة، ومحافظ جدة، ونائب أمير منطقة المكرمة، ووكيل محافظة جدة على تعازيهم ومواساتهم.

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