النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مواجهات نارية بمرحلة المجموعات لدوري أبطال أوروبا الليلة

سان جيرمان يستضيف مانشستر سيتي والميلان يصطدم بأتلتيكو

تتواصل مساء اليوم الثلاثاء، منافسات مرحلة المجموعات لدوري أبطال أوروبا، بإقامة ثماني مباريات لحساب الجولة الثانية.

وستتجه الأنظار، على وجه الخصوص، إلى موقعة باريس سان جيرمان وضيفه مانشستر سيتي، ومواجهة ميلان ضد أتلتيكو مدريد.

وفيما يلي جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء، حسب توقيت مكة المكرّمة:

المجموعة الأولى

باريس سان جيرمان # مانشستر سيتي – الساعة 22:00.

لايبزيغ # كلوب بروج – الساعة 22:00.

المجموعة الثانية

ميلان # أتلتيكو مدريد – الساعة 22:00.

بورتو # ليفربول – الساعة 22:00.

المجموعة الثالثة

أياكس أمستردام # بشكتاش – الساعة 19:45.

بوروسيا دورتموند # سبورتينغ لشبونة – الساعة

22:00.

المجموعة الرابعة

شاختيور دونيتسك # إنتر ميلان – الساعة 19:45.

ريال مدريد # شيريف تيراسبول – الساعة 22:00.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

اعلان
مواجهات نارية بمرحلة المجموعات لدوري أبطال أوروبا الليلة
سبق

تتواصل مساء اليوم الثلاثاء، منافسات مرحلة المجموعات لدوري أبطال أوروبا، بإقامة ثماني مباريات لحساب الجولة الثانية.

وستتجه الأنظار، على وجه الخصوص، إلى موقعة باريس سان جيرمان وضيفه مانشستر سيتي، ومواجهة ميلان ضد أتلتيكو مدريد.

وفيما يلي جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء، حسب توقيت مكة المكرّمة:

المجموعة الأولى

باريس سان جيرمان # مانشستر سيتي – الساعة 22:00.

لايبزيغ # كلوب بروج – الساعة 22:00.

المجموعة الثانية

ميلان # أتلتيكو مدريد – الساعة 22:00.

بورتو # ليفربول – الساعة 22:00.

المجموعة الثالثة

أياكس أمستردام # بشكتاش – الساعة 19:45.

بوروسيا دورتموند # سبورتينغ لشبونة – الساعة

22:00.

المجموعة الرابعة

شاختيور دونيتسك # إنتر ميلان – الساعة 19:45.

ريال مدريد # شيريف تيراسبول – الساعة 22:00.

28 سبتمبر 2021 - 21 صفر 1443
09:46 AM

مواجهات نارية بمرحلة المجموعات لدوري أبطال أوروبا الليلة

سان جيرمان يستضيف مانشستر سيتي والميلان يصطدم بأتلتيكو

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,408

تتواصل مساء اليوم الثلاثاء، منافسات مرحلة المجموعات لدوري أبطال أوروبا، بإقامة ثماني مباريات لحساب الجولة الثانية.

وستتجه الأنظار، على وجه الخصوص، إلى موقعة باريس سان جيرمان وضيفه مانشستر سيتي، ومواجهة ميلان ضد أتلتيكو مدريد.

وفيما يلي جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء، حسب توقيت مكة المكرّمة:

المجموعة الأولى

باريس سان جيرمان # مانشستر سيتي – الساعة 22:00.

لايبزيغ # كلوب بروج – الساعة 22:00.

المجموعة الثانية

ميلان # أتلتيكو مدريد – الساعة 22:00.

بورتو # ليفربول – الساعة 22:00.

المجموعة الثالثة

أياكس أمستردام # بشكتاش – الساعة 19:45.

بوروسيا دورتموند # سبورتينغ لشبونة – الساعة

22:00.

المجموعة الرابعة

شاختيور دونيتسك # إنتر ميلان – الساعة 19:45.

ريال مدريد # شيريف تيراسبول – الساعة 22:00.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,018
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,756
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,934
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,342

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة