حارة نهاراً ومعتدلة فجراً.. "الحصيني" عن "أجواء الثلاثاء": هنا الهطولات
قال: رياح متوسطة لشبه قوية بأجزاءٍ من الشرقية والرياض وحائل وسواحل الغربية
توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني؛ اليوم الثلاثاء، أجواءً حارة نهاراً على معظم مناطق المملكة ومعتدلة فجراً، كما توقّع أمطاراً من خفيفة لمتوسطة على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة المكرّمة والمدينة المنوّرة واليمن.
وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "رياح من متوسطة لشبه قوية على أجزاءٍ من مناطق الشرقية والرياض وسواحل الغربية وأجزاءٍ من حائل".
حارة نهاراً ومعتدلة فجراً.. "الحصيني" عن "أجواء الثلاثاء": هنا الهطولات
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2021-09-07
توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني؛ اليوم الثلاثاء، أجواءً حارة نهاراً على معظم مناطق المملكة ومعتدلة فجراً، كما توقّع أمطاراً من خفيفة لمتوسطة على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة المكرّمة والمدينة المنوّرة واليمن.
وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "رياح من متوسطة لشبه قوية على أجزاءٍ من مناطق الشرقية والرياض وسواحل الغربية وأجزاءٍ من حائل".
07 سبتمبر 2021 - 30 محرّم 1443
08:36 AM
حارة نهاراً ومعتدلة فجراً.. "الحصيني" عن "أجواء الثلاثاء": هنا الهطولات
قال: رياح متوسطة لشبه قوية بأجزاءٍ من الشرقية والرياض وحائل وسواحل الغربية
توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني؛ اليوم الثلاثاء، أجواءً حارة نهاراً على معظم مناطق المملكة ومعتدلة فجراً، كما توقّع أمطاراً من خفيفة لمتوسطة على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة المكرّمة والمدينة المنوّرة واليمن.
وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "رياح من متوسطة لشبه قوية على أجزاءٍ من مناطق الشرقية والرياض وسواحل الغربية وأجزاءٍ من حائل".