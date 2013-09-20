وقالت الوزارة عبر متحدثها الرسمي: استكمل التحصين حرصًا على سلامتك وسلامة الجميع من حولك. وأشارت "الصحة" إلى أن المواعيد متاحة حاليًا في جميع المراكز بمناطق المملكة.

دعت وزارة الصحة إلى ضرورة الحصول على الجرعة الثانية من لقاح كورونا.

"الصحة" تشدّد على ضرورة أخذ الجرعة الثانية من لقاح "كورونا" صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-09-20 دعت وزارة الصحة إلى ضرورة الحصول على الجرعة الثانية من لقاح كورونا. وقالت الوزارة عبر متحدثها الرسمي: استكمل التحصين حرصًا على سلامتك وسلامة الجميع من حولك.

وأشارت "الصحة" إلى أن المواعيد متاحة حاليًا في جميع المراكز بمناطق المملكة.

20 سبتمبر 2021 - 13 صفر 1443 03:46 PM

"الصحة" تشدّد على ضرورة أخذ الجرعة الثانية من لقاح "كورونا" أكدت أن المواعيد متاحة حاليًا في جميع المراكز بمناطق المملكة





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دعت وزارة الصحة إلى ضرورة الحصول على الجرعة الثانية من لقاح كورونا.

وقالت الوزارة عبر متحدثها الرسمي: استكمل التحصين حرصًا على سلامتك وسلامة الجميع من حولك.

وأشارت "الصحة" إلى أن المواعيد متاحة حاليًا في جميع المراكز بمناطق المملكة.