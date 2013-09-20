"الصحة" تشدّد على ضرورة أخذ الجرعة الثانية من لقاح "كورونا"

دعت وزارة الصحة إلى ضرورة الحصول على الجرعة الثانية من لقاح كورونا.
وقالت الوزارة عبر متحدثها الرسمي: استكمل التحصين حرصًا على سلامتك وسلامة الجميع من حولك.
وأشارت "الصحة" إلى أن المواعيد متاحة حاليًا في جميع المراكز بمناطق المملكة.
دعت وزارة الصحة إلى ضرورة الحصول على الجرعة الثانية من لقاح كورونا.
وقالت الوزارة عبر متحدثها الرسمي: استكمل التحصين حرصًا على سلامتك وسلامة الجميع من حولك.
وأشارت "الصحة" إلى أن المواعيد متاحة حاليًا في جميع المراكز بمناطق المملكة.
دعت وزارة الصحة إلى ضرورة الحصول على الجرعة الثانية من لقاح كورونا.
وقالت الوزارة عبر متحدثها الرسمي: استكمل التحصين حرصًا على سلامتك وسلامة الجميع من حولك.
وأشارت "الصحة" إلى أن المواعيد متاحة حاليًا في جميع المراكز بمناطق المملكة.
دعت وزارة الصحة إلى ضرورة الحصول على الجرعة الثانية من لقاح كورونا.
وقالت الوزارة عبر متحدثها الرسمي: استكمل التحصين حرصًا على سلامتك وسلامة الجميع من حولك.
وأشارت "الصحة" إلى أن المواعيد متاحة حاليًا في جميع المراكز بمناطق المملكة.