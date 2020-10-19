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الشرطة الفرنسية تداهم منازل أجانب على خلفية حادثة قطع رأس المدرس

إجراء 80 تحقيقاً في الكراهية على الإنترنت

داهمت الشرطة الفرنسية اليوم (الاثنين) جمعيات وأجانب يشتبه في اعتناقهم معتقدات دينية متطرفة، بعد ثلاثة أيام من قيام متشدد بقطع رأس مدرس في مدرسة.

وبين وزير الداخلية جيرالد دارمانين أن هناك حوالي 80 تحقيقًا يجري في الكراهية على الإنترنت، وأنه يبحث في ما إذا كان سيحل حوالي 50 جمعية داخل الجالية المسلمة.

وأضاف الوزير أن هناك عمليات للشرطة حدثت وسيتبعها المزيد فيما يتعلق بعشرات الأفراد، وفقاً لـ"رويترز".

وكان مصدر في الشرطة قد ذكر أمس أن فرنسا تستعد لترحيل 213 أجنبيًا كانوا على قائمة المراقبة الحكومية، ويشتبه في اعتناقهم معتقدات دينية متطرفة، من بينهم نحو 150 يقضون عقوبات بالسجن.

وقُتل مدرس التاريخ صمويل باتي، 47 عامًا ، الجمعة الماضي خارج مدرسته في ضاحية من الطبقة المتوسطة في باريس على يد شاب يبلغ من العمر 18 عامًا من أصل شيشاني، وقتلت الشرطة بالرصاص المهاجم.

الرئيسية/ أخبار العالم

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الشرطة الفرنسية تداهم منازل أجانب على خلفية حادثة قطع رأس المدرس
سبق

داهمت الشرطة الفرنسية اليوم (الاثنين) جمعيات وأجانب يشتبه في اعتناقهم معتقدات دينية متطرفة، بعد ثلاثة أيام من قيام متشدد بقطع رأس مدرس في مدرسة.

وبين وزير الداخلية جيرالد دارمانين أن هناك حوالي 80 تحقيقًا يجري في الكراهية على الإنترنت، وأنه يبحث في ما إذا كان سيحل حوالي 50 جمعية داخل الجالية المسلمة.

وأضاف الوزير أن هناك عمليات للشرطة حدثت وسيتبعها المزيد فيما يتعلق بعشرات الأفراد، وفقاً لـ"رويترز".

وكان مصدر في الشرطة قد ذكر أمس أن فرنسا تستعد لترحيل 213 أجنبيًا كانوا على قائمة المراقبة الحكومية، ويشتبه في اعتناقهم معتقدات دينية متطرفة، من بينهم نحو 150 يقضون عقوبات بالسجن.

وقُتل مدرس التاريخ صمويل باتي، 47 عامًا ، الجمعة الماضي خارج مدرسته في ضاحية من الطبقة المتوسطة في باريس على يد شاب يبلغ من العمر 18 عامًا من أصل شيشاني، وقتلت الشرطة بالرصاص المهاجم.

19 أكتوبر 2020 - 2 ربيع الأول 1442
03:22 PM

الشرطة الفرنسية تداهم منازل أجانب على خلفية حادثة قطع رأس المدرس

إجراء 80 تحقيقاً في الكراهية على الإنترنت

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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داهمت الشرطة الفرنسية اليوم (الاثنين) جمعيات وأجانب يشتبه في اعتناقهم معتقدات دينية متطرفة، بعد ثلاثة أيام من قيام متشدد بقطع رأس مدرس في مدرسة.

وبين وزير الداخلية جيرالد دارمانين أن هناك حوالي 80 تحقيقًا يجري في الكراهية على الإنترنت، وأنه يبحث في ما إذا كان سيحل حوالي 50 جمعية داخل الجالية المسلمة.

وأضاف الوزير أن هناك عمليات للشرطة حدثت وسيتبعها المزيد فيما يتعلق بعشرات الأفراد، وفقاً لـ"رويترز".

وكان مصدر في الشرطة قد ذكر أمس أن فرنسا تستعد لترحيل 213 أجنبيًا كانوا على قائمة المراقبة الحكومية، ويشتبه في اعتناقهم معتقدات دينية متطرفة، من بينهم نحو 150 يقضون عقوبات بالسجن.

وقُتل مدرس التاريخ صمويل باتي، 47 عامًا ، الجمعة الماضي خارج مدرسته في ضاحية من الطبقة المتوسطة في باريس على يد شاب يبلغ من العمر 18 عامًا من أصل شيشاني، وقتلت الشرطة بالرصاص المهاجم.

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