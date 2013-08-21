النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 409 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 710 خلال الـ24 ساعة الماضية

عرعر.. تَواصل الجهود في إنهاء البلاغات الواردة ضمن حملة "صور وأرسل"

رفع أكثر من 58 سيارة مهملة

واصلت أمانة منطقة الحدود الشمالية جهودها في إنهاء البلاغات الواردة لها ضمن حملة صور وأرسل، التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان على مستوى المملكة في مطلع الأسبوع الماضي، والتي تهدف إلى تمكين أفراد المجتمع وتعزيز دورهم في تحسين المشهد الحضري، ضمن برنامج جودة الحياة لتطوير القطاع البلدي؛ حيث رفع أكثر من 58 سيارة مهملة، وسيستكمل إقفال البلاغات وفقًا للخطة المعدة لمعالجة التشوه البصري وتعزيز السلوك الحضاري.

وأكدت الأمانة مواصلة تلقي بلاغات تحسين المشهد الحضري والعمل على إغلاقها وفقًا للتصنيفات المرفقة في تطبيق "بلدي"، واتخاذ ما يلزم لتحسين المشهد الحضري للمحافظة مع إشراك المواطنين وإسهامهم في معالجة مظاهر التشوه.

ونوه المتحدث الرسمي للأمانة ثامر القاران، بأن خدمة "صور وأرسل" تتم عن طريق تطبيق "بلدي" الذي يمكن تحميله في مختلف الأجهزة الإلكترونية عن طريق الرابط التالي: bit.ly/38YI5nS

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
عرعر.. تَواصل الجهود في إنهاء البلاغات الواردة ضمن حملة "صور وأرسل"
سبق

واصلت أمانة منطقة الحدود الشمالية جهودها في إنهاء البلاغات الواردة لها ضمن حملة صور وأرسل، التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان على مستوى المملكة في مطلع الأسبوع الماضي، والتي تهدف إلى تمكين أفراد المجتمع وتعزيز دورهم في تحسين المشهد الحضري، ضمن برنامج جودة الحياة لتطوير القطاع البلدي؛ حيث رفع أكثر من 58 سيارة مهملة، وسيستكمل إقفال البلاغات وفقًا للخطة المعدة لمعالجة التشوه البصري وتعزيز السلوك الحضاري.

وأكدت الأمانة مواصلة تلقي بلاغات تحسين المشهد الحضري والعمل على إغلاقها وفقًا للتصنيفات المرفقة في تطبيق "بلدي"، واتخاذ ما يلزم لتحسين المشهد الحضري للمحافظة مع إشراك المواطنين وإسهامهم في معالجة مظاهر التشوه.

ونوه المتحدث الرسمي للأمانة ثامر القاران، بأن خدمة "صور وأرسل" تتم عن طريق تطبيق "بلدي" الذي يمكن تحميله في مختلف الأجهزة الإلكترونية عن طريق الرابط التالي: bit.ly/38YI5nS

21 أغسطس 2021 - 13 محرّم 1443
04:59 PM

عرعر.. تَواصل الجهود في إنهاء البلاغات الواردة ضمن حملة "صور وأرسل"

رفع أكثر من 58 سيارة مهملة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - عرعر
0
20

واصلت أمانة منطقة الحدود الشمالية جهودها في إنهاء البلاغات الواردة لها ضمن حملة صور وأرسل، التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان على مستوى المملكة في مطلع الأسبوع الماضي، والتي تهدف إلى تمكين أفراد المجتمع وتعزيز دورهم في تحسين المشهد الحضري، ضمن برنامج جودة الحياة لتطوير القطاع البلدي؛ حيث رفع أكثر من 58 سيارة مهملة، وسيستكمل إقفال البلاغات وفقًا للخطة المعدة لمعالجة التشوه البصري وتعزيز السلوك الحضاري.

وأكدت الأمانة مواصلة تلقي بلاغات تحسين المشهد الحضري والعمل على إغلاقها وفقًا للتصنيفات المرفقة في تطبيق "بلدي"، واتخاذ ما يلزم لتحسين المشهد الحضري للمحافظة مع إشراك المواطنين وإسهامهم في معالجة مظاهر التشوه.

ونوه المتحدث الرسمي للأمانة ثامر القاران، بأن خدمة "صور وأرسل" تتم عن طريق تطبيق "بلدي" الذي يمكن تحميله في مختلف الأجهزة الإلكترونية عن طريق الرابط التالي: bit.ly/38YI5nS

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,930
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,414
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,680
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,483

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

هدر الطعام تبديد للموارد وتبذير للنعمة

هدر الطعام تبديد للموارد وتبذير للنعمة

علي آل شرمة
أفغانستان.. إلى التطرُّف أم التطوُّر؟!

أفغانستان.. إلى التطرُّف أم التطوُّر؟!

عبدالمحسن الحارثي
أبشر بطول سلامة يا "مربع"!

أبشر بطول سلامة يا "مربع"!

بندر الشهري
"طالبان" وما تحت الرماد..!!

"طالبان" وما تحت الرماد..!!

محمد الصيعري
"روح اشتكينا".. المفرط أولى بالخسارة

"روح اشتكينا".. المفرط أولى بالخسارة

عبدالغني الشيخ
لا ريف بدون ماء!!

لا ريف بدون ماء!!

محمد عمير الغامدي
املأ ما هو فارغ..!!

املأ ما هو فارغ..!!

عبدالمحسن الحارثي
طوفان لم يُردّ

طوفان لم يُردّ

مها الجبر
تعليم "نيو لوك"!!

تعليم "نيو لوك"!!

بندر مغرم الشهري
وزارة العدل والتطور التقني

وزارة العدل والتطور التقني

عبدالعزيز بن ذياب
المملكة تواصل مسيرة الخير والعطاء

المملكة تواصل مسيرة الخير والعطاء

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة