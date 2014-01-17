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انطلاق المرحلة الأولى لحملة التطعيم ضد شلل الأطفال بشمال جدة

تستهدف الأطفال دون سن الخامسة وعلى جرعتين في ٨ مراكز صحية

أطلق مجمع الملك عبدالله الطبي في جدة، المرحلة الأولى لحملة التطعيم السنوية ضد شلل الأطفال في كل من مركز صحي ثول، مركز صحي ذهبان، مركز صحي الشراع ٥٠٥، مركز صحي خالد النموذجي، مركز صحي الوفاء، مركز صحي الماجد، مركز صحي الريان، مركز صحي الشاطيء التابعة له بالإضافة إلى نقاط ثابتة في المولات التجارية والأماكن العامة عن طريق الفرق الميدانية لتلك المراكز الصحية، للوصول لأكبر عدد ممكن للتطعيم من الفئة المستهدفة لجميع الأطفال دون سن الخامسة وعلى جرعتين.

بدأ التطعيم والذي يستهدف الفئة المخصصة للحملة بالجرعة الأولى اعتباراً من يوم أمس الأحد الموافق ١٦ يناير ٢٠٢٢م لمدة عشرة أيام، وتبدأ الجرعة الثانية يوم الأحد الموافق ٢٧ فبراير ٢٠٢٢م ولمدة عشرة أيام في جميع المراكز الصحية التابعة لمجمع الملك عبدالله الطبي بشمال جدة.

ويتم تنفيذ الحملة داخل المراكز الصحية وأيضاً بالتعاون مع الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة في جميع أحياء شمال جدة لضمان الوصول لأكبر عدد من الأطفال دون سن الخامسة وتكون الجرعة عبارة عن قطرتين في الفم تتبعها جرعة جرعة أخرى بعد عدة أسابيع.

يذكر أن حملة التطعيم ضد شلل الأطفال تتم كل سنة لتؤمن للجيل القادم سلامته من وفادة الفيروس إلى الوطن وحرص حكومة المملكة على برامج التحصين والتمنيع لحماية الأجيال ووقايتها من الأمراض المعدية بما فيها مرض شلل الأطفال.

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انطلاق المرحلة الأولى لحملة التطعيم ضد شلل الأطفال بشمال جدة
سبق

أطلق مجمع الملك عبدالله الطبي في جدة، المرحلة الأولى لحملة التطعيم السنوية ضد شلل الأطفال في كل من مركز صحي ثول، مركز صحي ذهبان، مركز صحي الشراع ٥٠٥، مركز صحي خالد النموذجي، مركز صحي الوفاء، مركز صحي الماجد، مركز صحي الريان، مركز صحي الشاطيء التابعة له بالإضافة إلى نقاط ثابتة في المولات التجارية والأماكن العامة عن طريق الفرق الميدانية لتلك المراكز الصحية، للوصول لأكبر عدد ممكن للتطعيم من الفئة المستهدفة لجميع الأطفال دون سن الخامسة وعلى جرعتين.

بدأ التطعيم والذي يستهدف الفئة المخصصة للحملة بالجرعة الأولى اعتباراً من يوم أمس الأحد الموافق ١٦ يناير ٢٠٢٢م لمدة عشرة أيام، وتبدأ الجرعة الثانية يوم الأحد الموافق ٢٧ فبراير ٢٠٢٢م ولمدة عشرة أيام في جميع المراكز الصحية التابعة لمجمع الملك عبدالله الطبي بشمال جدة.

ويتم تنفيذ الحملة داخل المراكز الصحية وأيضاً بالتعاون مع الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة في جميع أحياء شمال جدة لضمان الوصول لأكبر عدد من الأطفال دون سن الخامسة وتكون الجرعة عبارة عن قطرتين في الفم تتبعها جرعة جرعة أخرى بعد عدة أسابيع.

يذكر أن حملة التطعيم ضد شلل الأطفال تتم كل سنة لتؤمن للجيل القادم سلامته من وفادة الفيروس إلى الوطن وحرص حكومة المملكة على برامج التحصين والتمنيع لحماية الأجيال ووقايتها من الأمراض المعدية بما فيها مرض شلل الأطفال.

17 يناير 2022 - 14 جمادى الآخر 1443
02:11 PM

انطلاق المرحلة الأولى لحملة التطعيم ضد شلل الأطفال بشمال جدة

تستهدف الأطفال دون سن الخامسة وعلى جرعتين في ٨ مراكز صحية

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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أطلق مجمع الملك عبدالله الطبي في جدة، المرحلة الأولى لحملة التطعيم السنوية ضد شلل الأطفال في كل من مركز صحي ثول، مركز صحي ذهبان، مركز صحي الشراع ٥٠٥، مركز صحي خالد النموذجي، مركز صحي الوفاء، مركز صحي الماجد، مركز صحي الريان، مركز صحي الشاطيء التابعة له بالإضافة إلى نقاط ثابتة في المولات التجارية والأماكن العامة عن طريق الفرق الميدانية لتلك المراكز الصحية، للوصول لأكبر عدد ممكن للتطعيم من الفئة المستهدفة لجميع الأطفال دون سن الخامسة وعلى جرعتين.

بدأ التطعيم والذي يستهدف الفئة المخصصة للحملة بالجرعة الأولى اعتباراً من يوم أمس الأحد الموافق ١٦ يناير ٢٠٢٢م لمدة عشرة أيام، وتبدأ الجرعة الثانية يوم الأحد الموافق ٢٧ فبراير ٢٠٢٢م ولمدة عشرة أيام في جميع المراكز الصحية التابعة لمجمع الملك عبدالله الطبي بشمال جدة.

ويتم تنفيذ الحملة داخل المراكز الصحية وأيضاً بالتعاون مع الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة في جميع أحياء شمال جدة لضمان الوصول لأكبر عدد من الأطفال دون سن الخامسة وتكون الجرعة عبارة عن قطرتين في الفم تتبعها جرعة جرعة أخرى بعد عدة أسابيع.

يذكر أن حملة التطعيم ضد شلل الأطفال تتم كل سنة لتؤمن للجيل القادم سلامته من وفادة الفيروس إلى الوطن وحرص حكومة المملكة على برامج التحصين والتمنيع لحماية الأجيال ووقايتها من الأمراض المعدية بما فيها مرض شلل الأطفال.

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