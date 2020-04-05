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مكة المكرمة.. تفعيل مواقع سحب عينات "كورونا" في 4 مراكز صحية ابتداءً من الغد

في الخالدية والمنصور وحداء وشرائع المجاهدين .. وتغطي جميع المناطق

قال الدكتور سري إبراهيم عسيري مساعد المدير العام للصحة العامة، الرئيس التنفيذي لصحة المجتمع والرعاية الصحية الأولية، إن التجمع الصحي بمكة المكرمة سيبدأ من يوم غدٍ لتفعيل مواقع ثابتة داخل مراكز الرعاية الصحية الأولية لسحب عينات (COVID-19) للحالات المشتبهة لفيروس كورونا المستجد ومخالطي الحالات المؤكدة.

وأوضح أن هذه المراكز هي: مركز صحي الخالدية، ومركز صحي المنصور، ومركز صحي حداء، ومركز صحي شرائع المجاهدين، بحيث يغطي عملها جميع مناطق مدينة مكة خلال فترة دوامها من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الثانية عشرة منتصف الليل ( باستثناء مركز المنصور والذي يعمل على مدار الأربع وعشرين ساعة).

وأشار إلى أن هذه المراكز ستكون مخصصة فقط لسحب العينات مع إيقاف بقية خدمات المركز لحين انتهاء الجائحة بعون الله.

وأوضح أن كل مركز يتكون من أربع عيادات للسحب مجهزة بكامل الاحتياجات اللازمة ومهيأة بممارسين صحيين من أطباء وفنيين مدربين بكفاءة لكيفية التعامل مع الحالات المشتبهة، وستكون آلية التحويل لها مرتبطة بشكل مباشر مع غرفة عمليات الكورونا بالصحة العامة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مكة المكرمة.. تفعيل مواقع سحب عينات "كورونا" في 4 مراكز صحية ابتداءً من الغد
سبق

قال الدكتور سري إبراهيم عسيري مساعد المدير العام للصحة العامة، الرئيس التنفيذي لصحة المجتمع والرعاية الصحية الأولية، إن التجمع الصحي بمكة المكرمة سيبدأ من يوم غدٍ لتفعيل مواقع ثابتة داخل مراكز الرعاية الصحية الأولية لسحب عينات (COVID-19) للحالات المشتبهة لفيروس كورونا المستجد ومخالطي الحالات المؤكدة.

وأوضح أن هذه المراكز هي: مركز صحي الخالدية، ومركز صحي المنصور، ومركز صحي حداء، ومركز صحي شرائع المجاهدين، بحيث يغطي عملها جميع مناطق مدينة مكة خلال فترة دوامها من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الثانية عشرة منتصف الليل ( باستثناء مركز المنصور والذي يعمل على مدار الأربع وعشرين ساعة).

وأشار إلى أن هذه المراكز ستكون مخصصة فقط لسحب العينات مع إيقاف بقية خدمات المركز لحين انتهاء الجائحة بعون الله.

وأوضح أن كل مركز يتكون من أربع عيادات للسحب مجهزة بكامل الاحتياجات اللازمة ومهيأة بممارسين صحيين من أطباء وفنيين مدربين بكفاءة لكيفية التعامل مع الحالات المشتبهة، وستكون آلية التحويل لها مرتبطة بشكل مباشر مع غرفة عمليات الكورونا بالصحة العامة.

05 إبريل 2020 - 12 شعبان 1441
11:33 PM

مكة المكرمة.. تفعيل مواقع سحب عينات "كورونا" في 4 مراكز صحية ابتداءً من الغد

في الخالدية والمنصور وحداء وشرائع المجاهدين .. وتغطي جميع المناطق

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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قال الدكتور سري إبراهيم عسيري مساعد المدير العام للصحة العامة، الرئيس التنفيذي لصحة المجتمع والرعاية الصحية الأولية، إن التجمع الصحي بمكة المكرمة سيبدأ من يوم غدٍ لتفعيل مواقع ثابتة داخل مراكز الرعاية الصحية الأولية لسحب عينات (COVID-19) للحالات المشتبهة لفيروس كورونا المستجد ومخالطي الحالات المؤكدة.

وأوضح أن هذه المراكز هي: مركز صحي الخالدية، ومركز صحي المنصور، ومركز صحي حداء، ومركز صحي شرائع المجاهدين، بحيث يغطي عملها جميع مناطق مدينة مكة خلال فترة دوامها من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الثانية عشرة منتصف الليل ( باستثناء مركز المنصور والذي يعمل على مدار الأربع وعشرين ساعة).

وأشار إلى أن هذه المراكز ستكون مخصصة فقط لسحب العينات مع إيقاف بقية خدمات المركز لحين انتهاء الجائحة بعون الله.

وأوضح أن كل مركز يتكون من أربع عيادات للسحب مجهزة بكامل الاحتياجات اللازمة ومهيأة بممارسين صحيين من أطباء وفنيين مدربين بكفاءة لكيفية التعامل مع الحالات المشتبهة، وستكون آلية التحويل لها مرتبطة بشكل مباشر مع غرفة عمليات الكورونا بالصحة العامة.

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