كُثر ينتظرون أن "يبلّوا يدهم" بسعد.. "الحريري" يُمهل ساسة لبنان 72 ساعة

قال: الإصلاحات لا تعني ضرائب.. هناك من وضع عراقيل أمامي منذ تشكيل الحكومة

أمهل رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، جميع الأطراف السياسية؛ مهلة 72 ساعة لوضع حلول للأوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد.

وقال "الحريري" في كلمة وجهها إلى اللبنانيين اليوم الجمعة: "البلد يمرّ بظرف عصيب لا سابقة له في تاريخنا، وأنا أحاول منذ ثلاث سنوات أن أقدم حلولاً ومعالجة الأزمة".

وأضاف: "اتفقنا مع كل الشركاء في الوطن على إصلاحات لا حلّ من دونها، والإصلاحات لا تعني ضرائب، وذهبت بهذه الإصلاحات إلى المجتمع الدولي وطلبت المساعدة بتمويل الحلّ؛ أي ضخّ أموال جديدة في الاقتصاد اللبناني".

وتابع: "الإصلاحات لا تعني الضرائب؛ بل تعني تغيير الطريقة التي يعمل فيها لبنان بكل القوانين، علينا إنماء الاقتصاد وخلق فرص عمل.. هناك من وضع العراقيل أمامي منذ تشكيل الحكومة، ووضع عراقيل أمام جميع الجهود التي طرحتها للإصلاح، وكُثر ينتظرون أن "يبلّوا يدهم" بسعد الحريري، وحتى منهم من بدأ بإرسال زعرانه إلينا".

وختم "الحريري" قائلاً: "مهما كان الحلّ لم يعد لدينا وقت، وأنا شخصيّاً أعطي نفسي وقتاً قصيراً، وإما أن يعطي شركاؤنا في الوطن جواباً صريحاً حول الحلّ، أو يكون لي كلام آخر، والمهلة قصيرة جدّاً؛ أي 72 ساعة".

وشهدت عدة مدن لبنانية مظاهرات احتجاجاً على السياسات التقشفية الحكومية وفرض رسوم على "واتساب".

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، اليوم الجمعة، أن اثنين من العمال الأجانب في لبنان لقيا حتفهما اختناقًا جراء حريق امتد إلى مبنى قريب من احتجاجات حاشدة تشهدها العاصمة اللبنانية بيروت.