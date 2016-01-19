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جولات مكثفة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بمهرجان شرورة الشتوي 3

قامت اللجنة الخاصة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لجائحة كورونا في محافظة شرورة بإشراف ومتابعة من محافظ شرورة المكلف موفق بن عبدالهادي العنزي، بجولات ومتابعة انطلاق فعاليات مهرجان شرورة الشتوي الثالث.

وصرح رئيس اللجنة مسفر اليامي أنه خلال هذه الفترة الحالية يقومون بجولات مكثفة على المهرجان والمواقع الأخرى لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية في موقع المهرجان.

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جولات مكثفة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بمهرجان شرورة الشتوي 3
سبق

قامت اللجنة الخاصة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لجائحة كورونا في محافظة شرورة بإشراف ومتابعة من محافظ شرورة المكلف موفق بن عبدالهادي العنزي، بجولات ومتابعة انطلاق فعاليات مهرجان شرورة الشتوي الثالث.

وصرح رئيس اللجنة مسفر اليامي أنه خلال هذه الفترة الحالية يقومون بجولات مكثفة على المهرجان والمواقع الأخرى لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية في موقع المهرجان.

18 يناير 2022 - 15 جمادى الآخر 1443
11:30 PM

جولات مكثفة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بمهرجان شرورة الشتوي 3

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علي حفول - شرورة
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قامت اللجنة الخاصة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لجائحة كورونا في محافظة شرورة بإشراف ومتابعة من محافظ شرورة المكلف موفق بن عبدالهادي العنزي، بجولات ومتابعة انطلاق فعاليات مهرجان شرورة الشتوي الثالث.

وصرح رئيس اللجنة مسفر اليامي أنه خلال هذه الفترة الحالية يقومون بجولات مكثفة على المهرجان والمواقع الأخرى لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية في موقع المهرجان.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,687
201,250 سيارة ..

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