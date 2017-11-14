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بقيادة الأسطورة "ميسي" .. بعثة منتخب الأرجنتين تصل الرياض

استعدادًا لمواجهة البرازيل

وصلت بعثة المنتخب الأرجنتيني إلى الرياض اليوم الخميس استعدادًا لمواجهة البرازيل ودياً في ملعب جامعة الملك سعود .

وتقدم ليونيل ميسي، نجم نادي برشلونة الإسباني ومنتخب الأرجنتين، بعثة فريقه التي من المقرر أن تواجه البرازيل في اللقاء الملقب بـ"سوبر كلاسيكو" يوم الجمعة. وضمت قائمة المنتخب الأرجنتيني عددًا من النجوم من أبرزهم ديبالا ولاوتارو وأغويرو.

وكان وصل المنتخب البرازيلي إلى الرياض مساء أمس الأربعاء، كما أجرى تدريباته على ملعب الجامعة، وتضم قائمة منتخب "السامبا" كافة النجوم الذين يتقدمهم فيرمينو وكوتينيو وكاسيميرو وأليسون باستثناء نيمار الذي تم استبعاده للإصابة.

وكان منتخب "التانغو"، أقام معسكراً في مدينة بالما الإسبانية قبل التوجه إلى السعودية.

ومن المقرر أن يخوض منتخب الأرجنتين ودية أخرى، الاثنين المقبل، أمام أوروجواي.

وسبق أن تواجه المنتخبان في أكتوبر من 2018 في مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، وانتهى حينها اللقاء بهدف دون رد للبرازيل جاء عن طريق ميراندا.

منتخب الأرجنتين

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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بقيادة الأسطورة "ميسي" .. بعثة منتخب الأرجنتين تصل الرياض
سبق

وصلت بعثة المنتخب الأرجنتيني إلى الرياض اليوم الخميس استعدادًا لمواجهة البرازيل ودياً في ملعب جامعة الملك سعود .

وتقدم ليونيل ميسي، نجم نادي برشلونة الإسباني ومنتخب الأرجنتين، بعثة فريقه التي من المقرر أن تواجه البرازيل في اللقاء الملقب بـ"سوبر كلاسيكو" يوم الجمعة. وضمت قائمة المنتخب الأرجنتيني عددًا من النجوم من أبرزهم ديبالا ولاوتارو وأغويرو.

وكان وصل المنتخب البرازيلي إلى الرياض مساء أمس الأربعاء، كما أجرى تدريباته على ملعب الجامعة، وتضم قائمة منتخب "السامبا" كافة النجوم الذين يتقدمهم فيرمينو وكوتينيو وكاسيميرو وأليسون باستثناء نيمار الذي تم استبعاده للإصابة.

وكان منتخب "التانغو"، أقام معسكراً في مدينة بالما الإسبانية قبل التوجه إلى السعودية.

ومن المقرر أن يخوض منتخب الأرجنتين ودية أخرى، الاثنين المقبل، أمام أوروجواي.

وسبق أن تواجه المنتخبان في أكتوبر من 2018 في مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، وانتهى حينها اللقاء بهدف دون رد للبرازيل جاء عن طريق ميراندا.

14 نوفمبر 2019 - 17 ربيع الأول 1441
08:05 PM

بقيادة الأسطورة "ميسي" .. بعثة منتخب الأرجنتين تصل الرياض

استعدادًا لمواجهة البرازيل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وصلت بعثة المنتخب الأرجنتيني إلى الرياض اليوم الخميس استعدادًا لمواجهة البرازيل ودياً في ملعب جامعة الملك سعود .

وتقدم ليونيل ميسي، نجم نادي برشلونة الإسباني ومنتخب الأرجنتين، بعثة فريقه التي من المقرر أن تواجه البرازيل في اللقاء الملقب بـ"سوبر كلاسيكو" يوم الجمعة. وضمت قائمة المنتخب الأرجنتيني عددًا من النجوم من أبرزهم ديبالا ولاوتارو وأغويرو.

وكان وصل المنتخب البرازيلي إلى الرياض مساء أمس الأربعاء، كما أجرى تدريباته على ملعب الجامعة، وتضم قائمة منتخب "السامبا" كافة النجوم الذين يتقدمهم فيرمينو وكوتينيو وكاسيميرو وأليسون باستثناء نيمار الذي تم استبعاده للإصابة.

وكان منتخب "التانغو"، أقام معسكراً في مدينة بالما الإسبانية قبل التوجه إلى السعودية.

ومن المقرر أن يخوض منتخب الأرجنتين ودية أخرى، الاثنين المقبل، أمام أوروجواي.

وسبق أن تواجه المنتخبان في أكتوبر من 2018 في مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، وانتهى حينها اللقاء بهدف دون رد للبرازيل جاء عن طريق ميراندا.

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