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"مؤسسة النقد" تحدِّد ضوابط عمل البنوك والمصارف.. وتلزمها بقياس حرارة العملاء وتوفير المعقمات

شدَّدت على التقيُّد بالإجراءات الاحترازية

حدَّدت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" عددًا من الضوابط بشأن عمل فروع البنوك والمصارف العاملة في السعودية إلحاقًا بتعليمات المؤسسة الصادرة في شأن تنظيم عمل المؤسسات المالية "عن بُعد" وفق ضوابط محددة، منها: أن يتم تحديد الحد الأدنى من فروع المؤسسة المالية لتقديم الخدمات الضرورية فقط غير الممكن تقديمها إلكترونيًّا، وحرصًا على ألا يؤدي وجود أعداد من العملاء إلى زيادة مخاطر انتقال العدوى، وحفاظًا على سلامة عملاء البنك ومنسوبيه.

وألزمت "ساما" المؤسسات المالية بوضع حد أقصى لعدد العملاء الذين يتم خدمتهم من خلال الفرع في الوقت الواحد، بما يتناسب مع حجم الفرع، وألا يُسمح بتجاوز هذا العدد، على أن يتم مراعاة المساحة الكافية للتباعد بين العملاء في صالات الانتظار، وكذلك بين موظفي البنك والعملاء.

كما شدَّدت على التقيُّد بالإجراءات الاحترازية اللازمة التي تضعها وزارة الصحة بشأن مَن يحضر من العاملين إلى مقار العمل، وفق الدليل الوقائي الخاص بفيروس كورونا (COVID-19) داخل أماكن العمل الصادر عن الوزارة.

وأكدت مؤسسة النقد أيضًا على توفير المؤسسات المالية نقطة فرز في مداخل الفروع لقياس درجة حرارة العملاء، وتوفير المعقمات اللازمة، مع تزويد منسوبي البنك بالاحتياطات الوقائية اللازمة كافة، والاستمرار في توعية وحث العملاء على استخدام القنوات الإلكترونية حفاظًا على سلامتهم، إضافة إلى المتابعة عن كثب للإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة، والالتزام بها.

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"مؤسسة النقد" تحدِّد ضوابط عمل البنوك والمصارف.. وتلزمها بقياس حرارة العملاء وتوفير المعقمات
سبق

حدَّدت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" عددًا من الضوابط بشأن عمل فروع البنوك والمصارف العاملة في السعودية إلحاقًا بتعليمات المؤسسة الصادرة في شأن تنظيم عمل المؤسسات المالية "عن بُعد" وفق ضوابط محددة، منها: أن يتم تحديد الحد الأدنى من فروع المؤسسة المالية لتقديم الخدمات الضرورية فقط غير الممكن تقديمها إلكترونيًّا، وحرصًا على ألا يؤدي وجود أعداد من العملاء إلى زيادة مخاطر انتقال العدوى، وحفاظًا على سلامة عملاء البنك ومنسوبيه.

وألزمت "ساما" المؤسسات المالية بوضع حد أقصى لعدد العملاء الذين يتم خدمتهم من خلال الفرع في الوقت الواحد، بما يتناسب مع حجم الفرع، وألا يُسمح بتجاوز هذا العدد، على أن يتم مراعاة المساحة الكافية للتباعد بين العملاء في صالات الانتظار، وكذلك بين موظفي البنك والعملاء.

كما شدَّدت على التقيُّد بالإجراءات الاحترازية اللازمة التي تضعها وزارة الصحة بشأن مَن يحضر من العاملين إلى مقار العمل، وفق الدليل الوقائي الخاص بفيروس كورونا (COVID-19) داخل أماكن العمل الصادر عن الوزارة.

وأكدت مؤسسة النقد أيضًا على توفير المؤسسات المالية نقطة فرز في مداخل الفروع لقياس درجة حرارة العملاء، وتوفير المعقمات اللازمة، مع تزويد منسوبي البنك بالاحتياطات الوقائية اللازمة كافة، والاستمرار في توعية وحث العملاء على استخدام القنوات الإلكترونية حفاظًا على سلامتهم، إضافة إلى المتابعة عن كثب للإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة، والالتزام بها.

18 مارس 2020 - 23 رجب 1441
09:54 PM

"مؤسسة النقد" تحدِّد ضوابط عمل البنوك والمصارف.. وتلزمها بقياس حرارة العملاء وتوفير المعقمات

شدَّدت على التقيُّد بالإجراءات الاحترازية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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حدَّدت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" عددًا من الضوابط بشأن عمل فروع البنوك والمصارف العاملة في السعودية إلحاقًا بتعليمات المؤسسة الصادرة في شأن تنظيم عمل المؤسسات المالية "عن بُعد" وفق ضوابط محددة، منها: أن يتم تحديد الحد الأدنى من فروع المؤسسة المالية لتقديم الخدمات الضرورية فقط غير الممكن تقديمها إلكترونيًّا، وحرصًا على ألا يؤدي وجود أعداد من العملاء إلى زيادة مخاطر انتقال العدوى، وحفاظًا على سلامة عملاء البنك ومنسوبيه.

وألزمت "ساما" المؤسسات المالية بوضع حد أقصى لعدد العملاء الذين يتم خدمتهم من خلال الفرع في الوقت الواحد، بما يتناسب مع حجم الفرع، وألا يُسمح بتجاوز هذا العدد، على أن يتم مراعاة المساحة الكافية للتباعد بين العملاء في صالات الانتظار، وكذلك بين موظفي البنك والعملاء.

كما شدَّدت على التقيُّد بالإجراءات الاحترازية اللازمة التي تضعها وزارة الصحة بشأن مَن يحضر من العاملين إلى مقار العمل، وفق الدليل الوقائي الخاص بفيروس كورونا (COVID-19) داخل أماكن العمل الصادر عن الوزارة.

وأكدت مؤسسة النقد أيضًا على توفير المؤسسات المالية نقطة فرز في مداخل الفروع لقياس درجة حرارة العملاء، وتوفير المعقمات اللازمة، مع تزويد منسوبي البنك بالاحتياطات الوقائية اللازمة كافة، والاستمرار في توعية وحث العملاء على استخدام القنوات الإلكترونية حفاظًا على سلامتهم، إضافة إلى المتابعة عن كثب للإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة، والالتزام بها.

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