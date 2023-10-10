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بعد دقائق من سريانها.. أذربيجان وأرمينيا تخرقان الهدنة

الطرفان تبادلا الاتهامات ببدء القصف

اتهمت أذربيجان وأرمينيا بعضهما البعض بالانتهاك السريع لبنود وقف إطلاق النار في ناغورنو كاراباخ يوم السبت، مما أثار تساؤلات حول مدى جدوى الهدنة التي توسطت فيها روسيا.

ويهدف وقف إطلاق النار، الذي جرى التوصل إليه بعد محادثات مطولة في موسكو، إلى وقف القتال للسماح للقوات الأرمينية في ناغورنو كاراباخ والقوات الأذرية بتبادل الأسرى وقتلى الحرب، لكن في غضون دقائق من بدء سريان الهدنة من منتصف النهار، اتهم الجانبان بعضهما البعض بخرقها.

واتهمت وزارة الدفاع الأرمينية أذربيجان بقصف مستوطنة داخل أرمينيا، بينما زعمت القوات الأرمنية في كاراباخ أن القوات الأذربيجانية شنت هجومًا جديدًا بعد خمس دقائق من سريان الهدنة، وفقاً لـ"رويترز".

أذربيجان أرمينيا

الرئيسية/ أخبار العالم

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بعد دقائق من سريانها.. أذربيجان وأرمينيا تخرقان الهدنة
سبق

اتهمت أذربيجان وأرمينيا بعضهما البعض بالانتهاك السريع لبنود وقف إطلاق النار في ناغورنو كاراباخ يوم السبت، مما أثار تساؤلات حول مدى جدوى الهدنة التي توسطت فيها روسيا.

ويهدف وقف إطلاق النار، الذي جرى التوصل إليه بعد محادثات مطولة في موسكو، إلى وقف القتال للسماح للقوات الأرمينية في ناغورنو كاراباخ والقوات الأذرية بتبادل الأسرى وقتلى الحرب، لكن في غضون دقائق من بدء سريان الهدنة من منتصف النهار، اتهم الجانبان بعضهما البعض بخرقها.

واتهمت وزارة الدفاع الأرمينية أذربيجان بقصف مستوطنة داخل أرمينيا، بينما زعمت القوات الأرمنية في كاراباخ أن القوات الأذربيجانية شنت هجومًا جديدًا بعد خمس دقائق من سريان الهدنة، وفقاً لـ"رويترز".

10 أكتوبر 2020 - 23 صفر 1442
08:24 PM

بعد دقائق من سريانها.. أذربيجان وأرمينيا تخرقان الهدنة

الطرفان تبادلا الاتهامات ببدء القصف

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اتهمت أذربيجان وأرمينيا بعضهما البعض بالانتهاك السريع لبنود وقف إطلاق النار في ناغورنو كاراباخ يوم السبت، مما أثار تساؤلات حول مدى جدوى الهدنة التي توسطت فيها روسيا.

ويهدف وقف إطلاق النار، الذي جرى التوصل إليه بعد محادثات مطولة في موسكو، إلى وقف القتال للسماح للقوات الأرمينية في ناغورنو كاراباخ والقوات الأذرية بتبادل الأسرى وقتلى الحرب، لكن في غضون دقائق من بدء سريان الهدنة من منتصف النهار، اتهم الجانبان بعضهما البعض بخرقها.

واتهمت وزارة الدفاع الأرمينية أذربيجان بقصف مستوطنة داخل أرمينيا، بينما زعمت القوات الأرمنية في كاراباخ أن القوات الأذربيجانية شنت هجومًا جديدًا بعد خمس دقائق من سريان الهدنة، وفقاً لـ"رويترز".

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