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بعد التجمع الكبير.. إحالة العريس ومسؤول قاعة أفراح محايل للتحقيق

في الوقت الذي انتفض فيه الجميع وغادروا المكان

فتحت السلطات الأمنية ملف تحقيق في الحضور الكبير الذي شهدته إحدى قاعات الأفراح بمحايل، وتم إحالة العريس ومسؤول القاعة وطرف ثالث لإدارة الشرطة لأخذ أقوالهم، وذلك في الوقت الذي انتفض فيه الجميع، وغادروا المكان.

وكانت السلطات الأمنية قد باشرت مساء أمس تجمعًا كبيرًا بإحدى قاعات الأفراح بمحايل بعد رصد عشرات السيارات التي تزامن معها وجود أعداد كبيرة للحضور، يفوق العدد المحدد بخمسين شخصًا في المناسبات في إجراء احترازي لمنع تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد.

ويُتوقَّع أن تطبِّق الجهات المعنية النظام والجزاءات المنصوص عليها في مثل هذه الحالات.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت أمس تسجيل 542 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بمنطقة عسير، بينها 36 حالة بمحايل.

فيروس كورونا الجديد الجهات الأمنية شاهد.. الجهات الأمنية تباشر تجمعاً كبيراً في إحدى قاعات الأفراح بمحايل عسير

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد التجمع الكبير.. إحالة العريس ومسؤول قاعة أفراح محايل للتحقيق
سبق

فتحت السلطات الأمنية ملف تحقيق في الحضور الكبير الذي شهدته إحدى قاعات الأفراح بمحايل، وتم إحالة العريس ومسؤول القاعة وطرف ثالث لإدارة الشرطة لأخذ أقوالهم، وذلك في الوقت الذي انتفض فيه الجميع، وغادروا المكان.

وكانت السلطات الأمنية قد باشرت مساء أمس تجمعًا كبيرًا بإحدى قاعات الأفراح بمحايل بعد رصد عشرات السيارات التي تزامن معها وجود أعداد كبيرة للحضور، يفوق العدد المحدد بخمسين شخصًا في المناسبات في إجراء احترازي لمنع تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد.

ويُتوقَّع أن تطبِّق الجهات المعنية النظام والجزاءات المنصوص عليها في مثل هذه الحالات.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت أمس تسجيل 542 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بمنطقة عسير، بينها 36 حالة بمحايل.

27 يونيو 2020 - 6 ذو القعدة 1441
01:49 AM

بعد التجمع الكبير.. إحالة العريس ومسؤول قاعة أفراح محايل للتحقيق

في الوقت الذي انتفض فيه الجميع وغادروا المكان

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محمد طيران - عسير
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7,833

فتحت السلطات الأمنية ملف تحقيق في الحضور الكبير الذي شهدته إحدى قاعات الأفراح بمحايل، وتم إحالة العريس ومسؤول القاعة وطرف ثالث لإدارة الشرطة لأخذ أقوالهم، وذلك في الوقت الذي انتفض فيه الجميع، وغادروا المكان.

وكانت السلطات الأمنية قد باشرت مساء أمس تجمعًا كبيرًا بإحدى قاعات الأفراح بمحايل بعد رصد عشرات السيارات التي تزامن معها وجود أعداد كبيرة للحضور، يفوق العدد المحدد بخمسين شخصًا في المناسبات في إجراء احترازي لمنع تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد.

ويُتوقَّع أن تطبِّق الجهات المعنية النظام والجزاءات المنصوص عليها في مثل هذه الحالات.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت أمس تسجيل 542 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بمنطقة عسير، بينها 36 حالة بمحايل.

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