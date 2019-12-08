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"النواب الأردني" يحيل وزيرين إلى المحاكمة القضائية

أحدهما تولى وزارة البيئة والثاني الأشغال العامة

أحال مجلس النواب الأردني، اليوم (الأحد)، وزيرين إلى القضاء؛ لملاحقتهما قانونيًا في مخالفات وتجاوزات، حسبما أفادت وكالة الأنباء الرسمية "بترا".

وأوضحت "بترا" أن مجلس النواب وافق على منح الإذن بالملاحقة القانونية للوزيرين السابقين طاهر الشخشير وسامي هلسة.

وأضافت أن مجلس النواب صوت على ملاحقتهما قانونيًا بأغلبية 119 لقرار إحالة "الشخشير" و121 لإحالة "هلسة".

وأشارت الوكالة إلى أن المجلس رفض رفع الحصانة عن عضوين في المجلس، إذ يحظر الدستور الأردني توقيف أي نائب أو أن يحاكم خلال مدة اجتماع المجلس ما لم يصدر بالأكثرية المطلقة بوجود سبب كافٍ لتوقيفه أو لمحاكمته.

وكان "الشخشير" وزيرًا للبيئة، فيما كان "هلسة" وزيرًا للأشغال العامة.

الأردن مجلس النواب الأردني طاهر الشخشير سامي هلسة

الرئيسية/ أخبار العالم

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"النواب الأردني" يحيل وزيرين إلى المحاكمة القضائية
سبق

أحال مجلس النواب الأردني، اليوم (الأحد)، وزيرين إلى القضاء؛ لملاحقتهما قانونيًا في مخالفات وتجاوزات، حسبما أفادت وكالة الأنباء الرسمية "بترا".

وأوضحت "بترا" أن مجلس النواب وافق على منح الإذن بالملاحقة القانونية للوزيرين السابقين طاهر الشخشير وسامي هلسة.

وأضافت أن مجلس النواب صوت على ملاحقتهما قانونيًا بأغلبية 119 لقرار إحالة "الشخشير" و121 لإحالة "هلسة".

وأشارت الوكالة إلى أن المجلس رفض رفع الحصانة عن عضوين في المجلس، إذ يحظر الدستور الأردني توقيف أي نائب أو أن يحاكم خلال مدة اجتماع المجلس ما لم يصدر بالأكثرية المطلقة بوجود سبب كافٍ لتوقيفه أو لمحاكمته.

وكان "الشخشير" وزيرًا للبيئة، فيما كان "هلسة" وزيرًا للأشغال العامة.

08 ديسمبر 2019 - 11 ربيع الآخر 1441
09:13 PM

"النواب الأردني" يحيل وزيرين إلى المحاكمة القضائية

أحدهما تولى وزارة البيئة والثاني الأشغال العامة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أحال مجلس النواب الأردني، اليوم (الأحد)، وزيرين إلى القضاء؛ لملاحقتهما قانونيًا في مخالفات وتجاوزات، حسبما أفادت وكالة الأنباء الرسمية "بترا".

وأوضحت "بترا" أن مجلس النواب وافق على منح الإذن بالملاحقة القانونية للوزيرين السابقين طاهر الشخشير وسامي هلسة.

وأضافت أن مجلس النواب صوت على ملاحقتهما قانونيًا بأغلبية 119 لقرار إحالة "الشخشير" و121 لإحالة "هلسة".

وأشارت الوكالة إلى أن المجلس رفض رفع الحصانة عن عضوين في المجلس، إذ يحظر الدستور الأردني توقيف أي نائب أو أن يحاكم خلال مدة اجتماع المجلس ما لم يصدر بالأكثرية المطلقة بوجود سبب كافٍ لتوقيفه أو لمحاكمته.

وكان "الشخشير" وزيرًا للبيئة، فيما كان "هلسة" وزيرًا للأشغال العامة.

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