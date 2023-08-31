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"ماجد عبدالله" لداعم "النصر" الأمير "خالد بن فهد" : شكراً على ما تفعله للنادي

وجّه نجم النصر السابق ماجد عبدالله، الشكر للأمير خالد بن فهد على ما قدمه لناديه من دعم مادي مكّن الفريق من الحصول على شهادة الكفاءة المالية.

وقال ماجد مغرداً :" شكراً لسمو الأمير خالد بن فهد لسداده المستحقات المالية على نادي النصر والتي مكنت النادي من استخراج شهادة الكفاءة المالية.

‏سمو الأمير رجل داعم لا يبحث عن الإعلام بل يهمه فقط أن يكون فريقه دائماً في المقدمة."

ونجح النصر في الحصول على شهادة الكفاءة المالية وبالتالي تسجيل محترفيه الجدد.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"ماجد عبدالله" لداعم "النصر" الأمير "خالد بن فهد" : شكراً على ما تفعله للنادي
سبق

وجّه نجم النصر السابق ماجد عبدالله، الشكر للأمير خالد بن فهد على ما قدمه لناديه من دعم مادي مكّن الفريق من الحصول على شهادة الكفاءة المالية.

وقال ماجد مغرداً :" شكراً لسمو الأمير خالد بن فهد لسداده المستحقات المالية على نادي النصر والتي مكنت النادي من استخراج شهادة الكفاءة المالية.

‏سمو الأمير رجل داعم لا يبحث عن الإعلام بل يهمه فقط أن يكون فريقه دائماً في المقدمة."

ونجح النصر في الحصول على شهادة الكفاءة المالية وبالتالي تسجيل محترفيه الجدد.

30 أغسطس 2021 - 22 محرّم 1443
11:30 PM

"ماجد عبدالله" لداعم "النصر" الأمير "خالد بن فهد" : شكراً على ما تفعله للنادي

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محمد السيّد - الرياض
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6,353

وجّه نجم النصر السابق ماجد عبدالله، الشكر للأمير خالد بن فهد على ما قدمه لناديه من دعم مادي مكّن الفريق من الحصول على شهادة الكفاءة المالية.

وقال ماجد مغرداً :" شكراً لسمو الأمير خالد بن فهد لسداده المستحقات المالية على نادي النصر والتي مكنت النادي من استخراج شهادة الكفاءة المالية.

‏سمو الأمير رجل داعم لا يبحث عن الإعلام بل يهمه فقط أن يكون فريقه دائماً في المقدمة."

ونجح النصر في الحصول على شهادة الكفاءة المالية وبالتالي تسجيل محترفيه الجدد.

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