أعلن حساب المواطن أسماء المستفيدين من الدورة السادسة(لشهر مايو)، ويُمكِن للمُسجلين الاطلاع على النتائج عبر الدخول إلى حساباتهم وزيارة صفحة قائمة دراسة الأهلية على الرابط http://ca.gov.sa
حساب المواطن يعلن أسماء المستفيدين من الدورة السادسة
لشهر مايو.. للمُسجلين الاطلاع على النتائج عبر حساباتهم
أعلن حساب المواطن أسماء المستفيدين من الدورة السادسة(لشهر مايو)، ويُمكِن للمُسجلين الاطلاع على النتائج عبر الدخول إلى حساباتهم وزيارة صفحة قائمة دراسة الأهلية على الرابط http://ca.gov.sa
اعلان
حساب المواطن يعلن أسماء المستفيدين من الدورة السادسةصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2018-05-01
01 مايو 2018 - 15 شعبان 1439
05:26 PM
حساب المواطن يعلن أسماء المستفيدين من الدورة السادسة
لشهر مايو.. للمُسجلين الاطلاع على النتائج عبر حساباتهم
أعلن حساب المواطن أسماء المستفيدين من الدورة السادسة(لشهر مايو)، ويُمكِن للمُسجلين الاطلاع على النتائج عبر الدخول إلى حساباتهم وزيارة صفحة قائمة دراسة الأهلية على الرابط http://ca.gov.sa
شارك برأيك
اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:
اعلان
31.1 مليار ..
23 إبريل
12,407
88.3 مليار ..
03 فبراير
35,095
75 مليار ..
05 يناير
40,175
8.5 مليار ..
11 نوفمبر
47,298
لمن.. نبارك؟!!
وحيد بغدادي
الكهرباء في جازان..!!
أحمد الحربي
خريجات كليات المجتمع يا وزارة التعليم..!!
ماجد الحربي
نجاحات متوالية للدبلوماسية السعودية
جمعان الكرت
الصبر على السعوديين..!!
محمد الصيـعري
ليه عندهم سوني وأنا لا؟!
مها عبدالله الحقباني
نحو تحوُّل ثقافي أشمل
هلال الهلالي
انخفاض الجريمة.. شكرًا رجال الأمن
عبدالرحمن المرشد
قناة (غصب) الجديدة..!
أحمد الحربي
ماذا تريد.. يا تركي؟!!
وحيد بغدادي