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بدء تشغيل المرحلة الأولى من تأهيل وتطوير "طوارئ مستشفى عفيف"

افتتاح عيادة للحالات الروتينية وتطوير مرافق الانتظار ومناطق الفرز

دشّنت إدارة مستشفى عفيف العام، المرحلة الأولى من خطة تأهيل وتطوير أقسام الإسعاف والطوارئ، التي تم إعدادها من قِبل إدارة المستشفى وفق الجدولة الزمنية السريعة، التي تهدف إلى تسخير الإمكانات والمساحات كافة للمستفيدين، للحصول على الخدمة الصحية بكل يسر وسهولة.

وأكّد مدير مستشفى عفيف العام، الدكتور عادل متعب بن عميرة؛ أن المرحلة الأولى تم خلالها تأهيل مرافق الانتظار النسائية والأطفال بأسلوب متطور، وكذلك افتتاح عيادة خاصة ومستقلة تعنى بالحالات الروتينية، كما اشتملت على إعادة تأهيل منطقة الاستقبال للمراجعين، ومنطقة الفرز الأولي للمرضى وفق نظام خدمة العملاء، الذي تم إحداثه للمرة الأولى لما له من أثر إيجابي وحضاري أثناء تقديم الخدمات المختلفة للمستفيدين.

وأضاف ابن عميرة؛ أنه تم ضمن هذه المرحلة تأهيل منطقة الفرز الأولي للمراجعين، وفق أنظمة مكافحة العدوى المعتمدة، وكذلك تمت توسعة منطقة الفحص السريري الخاصّة بقسم النساء، حيث سيتم رفع السعة الاستيعابية له من خمسة أسرّة إلى ١٢ سريراً.

وأردف بأنه تمّ البدء أيضاً بتنفيذ تطبيق مرحلة الملف الإلكتروني في قسم الإسعاف والطوارئ تمهيداً لتطبيقها بشكل كامل.

وأكّد "ابن عميرة"؛ أن المراحل القادمة ما زال العمل جارياً لتنفيذها وفق الفترة المحددة، حيث يطمح المستشفى من خلال كل ذلك، إلى تحقيق أعلى معايير الرضا عن الخدمات الصحية المقدمة، التي تتوافق مع احتياجات ومتطلبات المرضى والمراجعين.

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بدء تشغيل المرحلة الأولى من تأهيل وتطوير "طوارئ مستشفى عفيف"
سبق

دشّنت إدارة مستشفى عفيف العام، المرحلة الأولى من خطة تأهيل وتطوير أقسام الإسعاف والطوارئ، التي تم إعدادها من قِبل إدارة المستشفى وفق الجدولة الزمنية السريعة، التي تهدف إلى تسخير الإمكانات والمساحات كافة للمستفيدين، للحصول على الخدمة الصحية بكل يسر وسهولة.

وأكّد مدير مستشفى عفيف العام، الدكتور عادل متعب بن عميرة؛ أن المرحلة الأولى تم خلالها تأهيل مرافق الانتظار النسائية والأطفال بأسلوب متطور، وكذلك افتتاح عيادة خاصة ومستقلة تعنى بالحالات الروتينية، كما اشتملت على إعادة تأهيل منطقة الاستقبال للمراجعين، ومنطقة الفرز الأولي للمرضى وفق نظام خدمة العملاء، الذي تم إحداثه للمرة الأولى لما له من أثر إيجابي وحضاري أثناء تقديم الخدمات المختلفة للمستفيدين.

وأضاف ابن عميرة؛ أنه تم ضمن هذه المرحلة تأهيل منطقة الفرز الأولي للمراجعين، وفق أنظمة مكافحة العدوى المعتمدة، وكذلك تمت توسعة منطقة الفحص السريري الخاصّة بقسم النساء، حيث سيتم رفع السعة الاستيعابية له من خمسة أسرّة إلى ١٢ سريراً.

وأردف بأنه تمّ البدء أيضاً بتنفيذ تطبيق مرحلة الملف الإلكتروني في قسم الإسعاف والطوارئ تمهيداً لتطبيقها بشكل كامل.

وأكّد "ابن عميرة"؛ أن المراحل القادمة ما زال العمل جارياً لتنفيذها وفق الفترة المحددة، حيث يطمح المستشفى من خلال كل ذلك، إلى تحقيق أعلى معايير الرضا عن الخدمات الصحية المقدمة، التي تتوافق مع احتياجات ومتطلبات المرضى والمراجعين.

21 فبراير 2018 - 5 جمادى الآخر 1439
01:47 PM

بدء تشغيل المرحلة الأولى من تأهيل وتطوير "طوارئ مستشفى عفيف"

افتتاح عيادة للحالات الروتينية وتطوير مرافق الانتظار ومناطق الفرز

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فهد الغبيوي - عفيف
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2,780

دشّنت إدارة مستشفى عفيف العام، المرحلة الأولى من خطة تأهيل وتطوير أقسام الإسعاف والطوارئ، التي تم إعدادها من قِبل إدارة المستشفى وفق الجدولة الزمنية السريعة، التي تهدف إلى تسخير الإمكانات والمساحات كافة للمستفيدين، للحصول على الخدمة الصحية بكل يسر وسهولة.

وأكّد مدير مستشفى عفيف العام، الدكتور عادل متعب بن عميرة؛ أن المرحلة الأولى تم خلالها تأهيل مرافق الانتظار النسائية والأطفال بأسلوب متطور، وكذلك افتتاح عيادة خاصة ومستقلة تعنى بالحالات الروتينية، كما اشتملت على إعادة تأهيل منطقة الاستقبال للمراجعين، ومنطقة الفرز الأولي للمرضى وفق نظام خدمة العملاء، الذي تم إحداثه للمرة الأولى لما له من أثر إيجابي وحضاري أثناء تقديم الخدمات المختلفة للمستفيدين.

وأضاف ابن عميرة؛ أنه تم ضمن هذه المرحلة تأهيل منطقة الفرز الأولي للمراجعين، وفق أنظمة مكافحة العدوى المعتمدة، وكذلك تمت توسعة منطقة الفحص السريري الخاصّة بقسم النساء، حيث سيتم رفع السعة الاستيعابية له من خمسة أسرّة إلى ١٢ سريراً.

وأردف بأنه تمّ البدء أيضاً بتنفيذ تطبيق مرحلة الملف الإلكتروني في قسم الإسعاف والطوارئ تمهيداً لتطبيقها بشكل كامل.

وأكّد "ابن عميرة"؛ أن المراحل القادمة ما زال العمل جارياً لتنفيذها وفق الفترة المحددة، حيث يطمح المستشفى من خلال كل ذلك، إلى تحقيق أعلى معايير الرضا عن الخدمات الصحية المقدمة، التي تتوافق مع احتياجات ومتطلبات المرضى والمراجعين.

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