النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

47 محاضرة إرشادية لأكثر من 3000 في مدارس التعليم لمواجهة التسوّل

ضمن برامج الحملة التوعوية "معًا ضد التسوّل"

تمكّن مكتب مكافحة التسوّل بالرياض بقسميه الذكور والإناث، التابع لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، خلال التسعة الأشهر الماضية؛ من تنفيذ "47" محاضرة إرشادية لأكثر من "3000" مستفيد ومستفيدة من طلاب وطالبات مدارس التعليم، وذلك ضمن برامج الحملة التوعوية "معًا ضد التسوّل" التي أطلقها المكتب بالتعاون مع وزارة التعليم.

واشتملت المحاضرات التي قدّمها مجموعة من الأخصائيين والأخصائيات في المكتب، على كثير من العروض المرئية والمنشورات التوعوية والأفلام الخاصة وحقائب التدريب، التي تعرّف المستفيدين والمستفيدات بظاهرة التسول وحكمها في الإسلام، وأسبابها وأنواع التسول.

كما اشتملت على أبرز أساليب المتسولين والآثار الاجتماعية والاقتصادية المترتّبة على انتشارها، بالإضافة إلى التعريف بخدمات مكاتب التسول ودورها مع الجهات الأخرى المختصة في التصدي لهذه الظاهرة والقضاء عليها، مع عرض وسائل وطرق التواصل.

وأشار مدير مكتب التسول بالرياض خالد الذياب، إلى أن هذه الحملة تأتي ضمن العديد من الاتفاقيات التي وقعتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مع العديد من الجهات الحكومية ذات العلاقة؛ للتوعية والإرشاد والتثقيف بأضرار التسول على الفرد والمجتمع.

معًا ضد التسوّل

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
47 محاضرة إرشادية لأكثر من 3000 في مدارس التعليم لمواجهة التسوّل
سبق

تمكّن مكتب مكافحة التسوّل بالرياض بقسميه الذكور والإناث، التابع لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، خلال التسعة الأشهر الماضية؛ من تنفيذ "47" محاضرة إرشادية لأكثر من "3000" مستفيد ومستفيدة من طلاب وطالبات مدارس التعليم، وذلك ضمن برامج الحملة التوعوية "معًا ضد التسوّل" التي أطلقها المكتب بالتعاون مع وزارة التعليم.

واشتملت المحاضرات التي قدّمها مجموعة من الأخصائيين والأخصائيات في المكتب، على كثير من العروض المرئية والمنشورات التوعوية والأفلام الخاصة وحقائب التدريب، التي تعرّف المستفيدين والمستفيدات بظاهرة التسول وحكمها في الإسلام، وأسبابها وأنواع التسول.

كما اشتملت على أبرز أساليب المتسولين والآثار الاجتماعية والاقتصادية المترتّبة على انتشارها، بالإضافة إلى التعريف بخدمات مكاتب التسول ودورها مع الجهات الأخرى المختصة في التصدي لهذه الظاهرة والقضاء عليها، مع عرض وسائل وطرق التواصل.

وأشار مدير مكتب التسول بالرياض خالد الذياب، إلى أن هذه الحملة تأتي ضمن العديد من الاتفاقيات التي وقعتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مع العديد من الجهات الحكومية ذات العلاقة؛ للتوعية والإرشاد والتثقيف بأضرار التسول على الفرد والمجتمع.

19 فبراير 2020 - 25 جمادى الآخر 1441
05:28 PM

47 محاضرة إرشادية لأكثر من 3000 في مدارس التعليم لمواجهة التسوّل

ضمن برامج الحملة التوعوية "معًا ضد التسوّل"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
74

تمكّن مكتب مكافحة التسوّل بالرياض بقسميه الذكور والإناث، التابع لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، خلال التسعة الأشهر الماضية؛ من تنفيذ "47" محاضرة إرشادية لأكثر من "3000" مستفيد ومستفيدة من طلاب وطالبات مدارس التعليم، وذلك ضمن برامج الحملة التوعوية "معًا ضد التسوّل" التي أطلقها المكتب بالتعاون مع وزارة التعليم.

واشتملت المحاضرات التي قدّمها مجموعة من الأخصائيين والأخصائيات في المكتب، على كثير من العروض المرئية والمنشورات التوعوية والأفلام الخاصة وحقائب التدريب، التي تعرّف المستفيدين والمستفيدات بظاهرة التسول وحكمها في الإسلام، وأسبابها وأنواع التسول.

كما اشتملت على أبرز أساليب المتسولين والآثار الاجتماعية والاقتصادية المترتّبة على انتشارها، بالإضافة إلى التعريف بخدمات مكاتب التسول ودورها مع الجهات الأخرى المختصة في التصدي لهذه الظاهرة والقضاء عليها، مع عرض وسائل وطرق التواصل.

وأشار مدير مكتب التسول بالرياض خالد الذياب، إلى أن هذه الحملة تأتي ضمن العديد من الاتفاقيات التي وقعتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مع العديد من الجهات الحكومية ذات العلاقة؛ للتوعية والإرشاد والتثقيف بأضرار التسول على الفرد والمجتمع.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,700
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
10,851
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,437
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,799

كاريكاتير

"أردوغان ومحاولات فاشلة لتعكير صفو ضيوف الرحمن"

المقالات

الاتحاد والهلال...!

الاتحاد والهلال...!

صالح المسلّم
بطاقات المواد الغذائية.. اقرؤوها جيدًا

بطاقات المواد الغذائية.. اقرؤوها جيدًا

عبدالرحمن المرشد
يا بني إن لم ترفع رأسي فلا تخفضه

يا بني إن لم ترفع رأسي فلا تخفضه

حسن آل عمير
يا لها من نملة..!

يا لها من نملة..!

بدر الغامدي
التأمين الطبي.. الملف المجمَّد منذ سنوات!!

التأمين الطبي.. الملف المجمَّد منذ سنوات!!

ماجد الحربي
عائلة "كورونا" تفتك بالصين.. و"الصحة" تراقب

عائلة "كورونا" تفتك بالصين.. و"الصحة" تراقب

عبدالغني الشيخ
ما عندك واسطة؟

ما عندك واسطة؟

منى الرشيدي
التدريب.. مفتاح الوظيفة

التدريب.. مفتاح الوظيفة

حواء القرني
مَن يأكل الضب حاليًا؟

مَن يأكل الضب حاليًا؟

عبدالرحمن المرشد
للرزق بيبان

للرزق بيبان

يحيى فقيهي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"
هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة