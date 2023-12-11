أعلن نادي الأهلي نقل لاعب الفريق الأول لكرة القدم محمد آل فتيل إلى أحد المستشفيات المجاورة لملعب الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة إثر إصابته في الظهر عقب كرة مشتركة في نهاية الشوط الثاني من لقاء فريقه مع أحد وذلك من أجل الاطمئنان على حالته الصحية.
الأهلي : إصابة "الظهر" تنقل آل فتيل إلى المستشفى
أعلن نادي الأهلي نقل لاعب الفريق الأول لكرة القدم محمد آل فتيل إلى أحد المستشفيات المجاورة لملعب الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة إثر إصابته في الظهر عقب كرة مشتركة في نهاية الشوط الثاني من لقاء فريقه مع أحد وذلك من أجل الاطمئنان على حالته الصحية.
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الأهلي : إصابة "الظهر" تنقل آل فتيل إلى المستشفىصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2017-12-11
11 ديسمبر 2017 - 23 ربيع الأول 1439
12:10 AM
الأهلي : إصابة "الظهر" تنقل آل فتيل إلى المستشفى
أعلن نادي الأهلي نقل لاعب الفريق الأول لكرة القدم محمد آل فتيل إلى أحد المستشفيات المجاورة لملعب الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة إثر إصابته في الظهر عقب كرة مشتركة في نهاية الشوط الثاني من لقاء فريقه مع أحد وذلك من أجل الاطمئنان على حالته الصحية.
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