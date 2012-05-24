النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"وافي" يُقر نماذج استرشادية للاتفاقيات في مشاريع البيع على الخارطة

ضِمن سلسلة من التشريعات لتنظيم العلاقة التعاقدية بين العاملين فيها

أقرت لجنة البيع والتأجير على الخارطة "وافي"، نماذج استرشادية لاتفاقيات الاستشاري الهندسي والمحاسب القانوني التي تبرم مع المطور العقاري كنماذج استرشادية غير ملزمة، بعد أن تم طرحها للرأي العام.. ويأتي ذلك ضمن سلسلة من التشريعات والقرارات لتنظيم العلاقة التعاقدية بين العاملين في مشاريع البيع على الخارطة بإيضاح الالتزامات والحقوق لجميع الأطراف وحماية حقوقهم ورفع مستوى الثقة والشفافية بينهم.

وأوضح رئيس لجنة البيع والتأجير على الخارطة المهندس عبدالعزيز بن محمد المحيميد، أن اعتماد اللجنة للاتفاقيات الاسترشادية للاستشاري الهندسي والمحاسب القانوني؛ سيسهم في تطوير منظومة القطاع الإسكاني والعقاري في المملكة بشكل متوازن يحفظ حقوق جميع الأطراف المعنية في المشاريع، ويعزز الثقة بينهم، ويحفزهم للعمل في النشاط لوضوح الالتزامات والواجبات بين الطرفين في بنود العقود الاسترشادية.

وأشار إلى أن هذه الاتفاقيات الاسترشادية ستسرع من عملية إصدار تراخيص البيع على الخارطة من خلال تجنب الملاحظات التي قد ترد على الاتفاقيات التي تبرم بين أطراف المشروع والتي تُراجَعُ من قِبَل البرنامج قبل إصدار التراخيص اللازمة لممارسة النشاط، بالإضافة إلى تقليل الخلافات التعاقدية خلال أو بعد إنجاز المشروع.

يُذكر أن برنامج "وافي" يعمل بالشراكة مع العاملين في نشاط البيع على الخارطة من مطورين عقاريين وممولين ومكاتب استشارية قانونية وهندسية للخروج بصيغة وقرارات تتناسب مع متطلبات جميع أطراف تنفيذ المشاريع، مع السعي الدائم إلى دعم إجراءات الالتزام بما تقتضيه ضوابط بيع وتأجير الوحدات العقارية على الخارطة.

لجنة البيع والتأجير على الخارطة وافي

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"وافي" يُقر نماذج استرشادية للاتفاقيات في مشاريع البيع على الخارطة
سبق

أقرت لجنة البيع والتأجير على الخارطة "وافي"، نماذج استرشادية لاتفاقيات الاستشاري الهندسي والمحاسب القانوني التي تبرم مع المطور العقاري كنماذج استرشادية غير ملزمة، بعد أن تم طرحها للرأي العام.. ويأتي ذلك ضمن سلسلة من التشريعات والقرارات لتنظيم العلاقة التعاقدية بين العاملين في مشاريع البيع على الخارطة بإيضاح الالتزامات والحقوق لجميع الأطراف وحماية حقوقهم ورفع مستوى الثقة والشفافية بينهم.

وأوضح رئيس لجنة البيع والتأجير على الخارطة المهندس عبدالعزيز بن محمد المحيميد، أن اعتماد اللجنة للاتفاقيات الاسترشادية للاستشاري الهندسي والمحاسب القانوني؛ سيسهم في تطوير منظومة القطاع الإسكاني والعقاري في المملكة بشكل متوازن يحفظ حقوق جميع الأطراف المعنية في المشاريع، ويعزز الثقة بينهم، ويحفزهم للعمل في النشاط لوضوح الالتزامات والواجبات بين الطرفين في بنود العقود الاسترشادية.

وأشار إلى أن هذه الاتفاقيات الاسترشادية ستسرع من عملية إصدار تراخيص البيع على الخارطة من خلال تجنب الملاحظات التي قد ترد على الاتفاقيات التي تبرم بين أطراف المشروع والتي تُراجَعُ من قِبَل البرنامج قبل إصدار التراخيص اللازمة لممارسة النشاط، بالإضافة إلى تقليل الخلافات التعاقدية خلال أو بعد إنجاز المشروع.

يُذكر أن برنامج "وافي" يعمل بالشراكة مع العاملين في نشاط البيع على الخارطة من مطورين عقاريين وممولين ومكاتب استشارية قانونية وهندسية للخروج بصيغة وقرارات تتناسب مع متطلبات جميع أطراف تنفيذ المشاريع، مع السعي الدائم إلى دعم إجراءات الالتزام بما تقتضيه ضوابط بيع وتأجير الوحدات العقارية على الخارطة.

24 مايو 2021 - 12 شوّال 1442
11:50 AM

"وافي" يُقر نماذج استرشادية للاتفاقيات في مشاريع البيع على الخارطة

ضِمن سلسلة من التشريعات لتنظيم العلاقة التعاقدية بين العاملين فيها

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
320

أقرت لجنة البيع والتأجير على الخارطة "وافي"، نماذج استرشادية لاتفاقيات الاستشاري الهندسي والمحاسب القانوني التي تبرم مع المطور العقاري كنماذج استرشادية غير ملزمة، بعد أن تم طرحها للرأي العام.. ويأتي ذلك ضمن سلسلة من التشريعات والقرارات لتنظيم العلاقة التعاقدية بين العاملين في مشاريع البيع على الخارطة بإيضاح الالتزامات والحقوق لجميع الأطراف وحماية حقوقهم ورفع مستوى الثقة والشفافية بينهم.

وأوضح رئيس لجنة البيع والتأجير على الخارطة المهندس عبدالعزيز بن محمد المحيميد، أن اعتماد اللجنة للاتفاقيات الاسترشادية للاستشاري الهندسي والمحاسب القانوني؛ سيسهم في تطوير منظومة القطاع الإسكاني والعقاري في المملكة بشكل متوازن يحفظ حقوق جميع الأطراف المعنية في المشاريع، ويعزز الثقة بينهم، ويحفزهم للعمل في النشاط لوضوح الالتزامات والواجبات بين الطرفين في بنود العقود الاسترشادية.

وأشار إلى أن هذه الاتفاقيات الاسترشادية ستسرع من عملية إصدار تراخيص البيع على الخارطة من خلال تجنب الملاحظات التي قد ترد على الاتفاقيات التي تبرم بين أطراف المشروع والتي تُراجَعُ من قِبَل البرنامج قبل إصدار التراخيص اللازمة لممارسة النشاط، بالإضافة إلى تقليل الخلافات التعاقدية خلال أو بعد إنجاز المشروع.

يُذكر أن برنامج "وافي" يعمل بالشراكة مع العاملين في نشاط البيع على الخارطة من مطورين عقاريين وممولين ومكاتب استشارية قانونية وهندسية للخروج بصيغة وقرارات تتناسب مع متطلبات جميع أطراف تنفيذ المشاريع، مع السعي الدائم إلى دعم إجراءات الالتزام بما تقتضيه ضوابط بيع وتأجير الوحدات العقارية على الخارطة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,003
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,692
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,504
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,260

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

دروس من الحدث الشربليّ

دروس من الحدث الشربليّ

مها الجبر
نعم.. بدو ولنا الفخر!!

نعم.. بدو ولنا الفخر!!

غسان محمد عسيلان
أصاب مسلوب الهوية حين أخطأ

أصاب مسلوب الهوية حين أخطأ

علي آل شرمة
هل نؤجل السياحة الخارجية؟

هل نؤجل السياحة الخارجية؟

صالح مطر الغامدي
"ومن الترند ما قتل..!"

"ومن الترند ما قتل..!"

ماجد الحربي
قيادتنا الرشيدة ومبادرة التبرع بالأعضاء

قيادتنا الرشيدة ومبادرة التبرع بالأعضاء

غسان محمد عسيلان
كشف حساب.. العمل والتعلم عن بُعد!

كشف حساب.. العمل والتعلم عن بُعد!

عبدالغني الشيخ
عادت أعيادكم

عادت أعيادكم

مها الجبر
البـارحة تسـحرت..!!

البـارحة تسـحرت..!!

محمد الصيعري
القدس.. مفتاح السلام أو الحرب!!

القدس.. مفتاح السلام أو الحرب!!

عبدالمحسن الحارثي
كل عام ووطن الشموخ بألف خير

كل عام ووطن الشموخ بألف خير

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة