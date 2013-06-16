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في مشهد فريد بالعين المجردة .. الزعاق: القمر يقترن بالمشتري اليوم

قال عبر حسابه في "تويتر": تستمر المشاهدة طوال الليل في منظر جميل

أكّد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق؛ أن اليوم الأحد سيشهد اقتران القمر بكوكب المشتري، في منظر جميل يُشاهَد بالعين المجردة.

وقال عبر حسابه في "تويتر": في مساء هذا اليوم سيقترن القمر بكوكب المشتري، في منظر فريد وجميل، وتستمر المشاهدة بالعين المجردة طوال الليل.

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في مشهد فريد بالعين المجردة .. الزعاق: القمر يقترن بالمشتري اليوم
سبق

أكّد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق؛ أن اليوم الأحد سيشهد اقتران القمر بكوكب المشتري، في منظر جميل يُشاهَد بالعين المجردة.

وقال عبر حسابه في "تويتر": في مساء هذا اليوم سيقترن القمر بكوكب المشتري، في منظر فريد وجميل، وتستمر المشاهدة بالعين المجردة طوال الليل.

16 يونيو 2019 - 13 شوّال 1440
10:24 AM

في مشهد فريد بالعين المجردة .. الزعاق: القمر يقترن بالمشتري اليوم

قال عبر حسابه في "تويتر": تستمر المشاهدة طوال الليل في منظر جميل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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4,210

أكّد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق؛ أن اليوم الأحد سيشهد اقتران القمر بكوكب المشتري، في منظر جميل يُشاهَد بالعين المجردة.

وقال عبر حسابه في "تويتر": في مساء هذا اليوم سيقترن القمر بكوكب المشتري، في منظر فريد وجميل، وتستمر المشاهدة بالعين المجردة طوال الليل.

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