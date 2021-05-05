"الأرصاد" ينبّه: أمطار رعدية على جازان تستمر حتى المساء
مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتشمل عدداً من المحافظات
نبّه المركز الوطني للأرصاد، من تكوُّن أمطار رعدية على منطقة جازان اليوم، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، على محافظات: "الداير بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب".
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 8 مساءً.
"الأرصاد" ينبّه: أمطار رعدية على جازان تستمر حتى المساء
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-05-05
نبّه المركز الوطني للأرصاد، من تكوُّن أمطار رعدية على منطقة جازان اليوم، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، على محافظات: "الداير بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب".
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 8 مساءً.
05 مايو 2021 - 23 رمضان 1442
10:57 AM
"الأرصاد" ينبّه: أمطار رعدية على جازان تستمر حتى المساء
مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتشمل عدداً من المحافظات
نبّه المركز الوطني للأرصاد، من تكوُّن أمطار رعدية على منطقة جازان اليوم، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، على محافظات: "الداير بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب".
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 8 مساءً.