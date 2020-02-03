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"طائرة الهلال" تبدأ مشواره الخليجي بمواجهة "السيب".. غداً

تنطلق، غداً، البطولة الخليجية للأندية الأبطال الـ37 التي ينظمها نادي الكويت الكويتي على صالة نادي الكويت بكيفان على كأس الشيخ صباح الأحمد، بمشاركة ممثل الوطن الهلال والكويت الكويتي والسيب العماني ودار كليب البحريني والعين الإماراتي والشرطة القطري.

وتقام البطولة بنظام الدوري من دور واحد، حيث يبدأ الهلال مشواره في البطولة عند الساعة الثالثة عصراً بمواجهة السيب العماني، وهي مواجهة صعبة جداً؛ نظراً للتطور الكبير الذي تشهده الطائرة العمانية حالياً، والتوهج الكبير الذي يشهده الفريق الهلالي، الأمر الذي يشير إلى مشاهدة مواجهة كبيرة من الطرفين.

من جانبه، أكد المشرف العام على الطائرة الهلالية رئيس الوفد منصور الشريف استعداد فريقه للبطولة بتدريبات مكثفة خلال الفترة الماضية والمشاركة في الدوري السعودي وكأس السعودية، وقال: "البطولة صعبة جداً، وجميع الفرق جاهزة، والكلمة ستكون للاعبين الأجانب والهلال على أكمل جاهزية للمنافسة بقوة على ذهب البطولة، مشيراً إلى أن مواجهة السيب العماني لن تكون صعبة على نجوم الهلال متى ما كانوا في مستوى الحدث، وظهروا بمستواهم المعهود".

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"طائرة الهلال" تبدأ مشواره الخليجي بمواجهة "السيب".. غداً
سبق

تنطلق، غداً، البطولة الخليجية للأندية الأبطال الـ37 التي ينظمها نادي الكويت الكويتي على صالة نادي الكويت بكيفان على كأس الشيخ صباح الأحمد، بمشاركة ممثل الوطن الهلال والكويت الكويتي والسيب العماني ودار كليب البحريني والعين الإماراتي والشرطة القطري.

وتقام البطولة بنظام الدوري من دور واحد، حيث يبدأ الهلال مشواره في البطولة عند الساعة الثالثة عصراً بمواجهة السيب العماني، وهي مواجهة صعبة جداً؛ نظراً للتطور الكبير الذي تشهده الطائرة العمانية حالياً، والتوهج الكبير الذي يشهده الفريق الهلالي، الأمر الذي يشير إلى مشاهدة مواجهة كبيرة من الطرفين.

من جانبه، أكد المشرف العام على الطائرة الهلالية رئيس الوفد منصور الشريف استعداد فريقه للبطولة بتدريبات مكثفة خلال الفترة الماضية والمشاركة في الدوري السعودي وكأس السعودية، وقال: "البطولة صعبة جداً، وجميع الفرق جاهزة، والكلمة ستكون للاعبين الأجانب والهلال على أكمل جاهزية للمنافسة بقوة على ذهب البطولة، مشيراً إلى أن مواجهة السيب العماني لن تكون صعبة على نجوم الهلال متى ما كانوا في مستوى الحدث، وظهروا بمستواهم المعهود".

03 فبراير 2020 - 9 جمادى الآخر 1441
06:34 PM

"طائرة الهلال" تبدأ مشواره الخليجي بمواجهة "السيب".. غداً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تنطلق، غداً، البطولة الخليجية للأندية الأبطال الـ37 التي ينظمها نادي الكويت الكويتي على صالة نادي الكويت بكيفان على كأس الشيخ صباح الأحمد، بمشاركة ممثل الوطن الهلال والكويت الكويتي والسيب العماني ودار كليب البحريني والعين الإماراتي والشرطة القطري.

وتقام البطولة بنظام الدوري من دور واحد، حيث يبدأ الهلال مشواره في البطولة عند الساعة الثالثة عصراً بمواجهة السيب العماني، وهي مواجهة صعبة جداً؛ نظراً للتطور الكبير الذي تشهده الطائرة العمانية حالياً، والتوهج الكبير الذي يشهده الفريق الهلالي، الأمر الذي يشير إلى مشاهدة مواجهة كبيرة من الطرفين.

من جانبه، أكد المشرف العام على الطائرة الهلالية رئيس الوفد منصور الشريف استعداد فريقه للبطولة بتدريبات مكثفة خلال الفترة الماضية والمشاركة في الدوري السعودي وكأس السعودية، وقال: "البطولة صعبة جداً، وجميع الفرق جاهزة، والكلمة ستكون للاعبين الأجانب والهلال على أكمل جاهزية للمنافسة بقوة على ذهب البطولة، مشيراً إلى أن مواجهة السيب العماني لن تكون صعبة على نجوم الهلال متى ما كانوا في مستوى الحدث، وظهروا بمستواهم المعهود".

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