النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

كورونا.. ارتفاع حالات الإصابات والوفيات والحرجة في ليبيا

خلال الساعات الـ24 الماضية

‬أعلن المركز الليبي لمكافحة الأمراض، اليوم، عن تسجيل 682 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، بينها 196 حالة حرجة، وثماني وفيات، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأفاد المركز في تحديثه اليومي، أنه بذلك ارتفع عدد الإصابات المسجلة في ليبيا منذ ظهور الوباء في البلاد، إلى 343 ألفًا و240 إصابة، بينما بلغت الوفيات 4.710 وفيات.

الرئيسية/ محطات

اعلان
كورونا.. ارتفاع حالات الإصابات والوفيات والحرجة في ليبيا
سبق

‬أعلن المركز الليبي لمكافحة الأمراض، اليوم، عن تسجيل 682 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، بينها 196 حالة حرجة، وثماني وفيات، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأفاد المركز في تحديثه اليومي، أنه بذلك ارتفع عدد الإصابات المسجلة في ليبيا منذ ظهور الوباء في البلاد، إلى 343 ألفًا و240 إصابة، بينما بلغت الوفيات 4.710 وفيات.

05 أكتوبر 2021 - 28 صفر 1443
07:18 PM

كورونا.. ارتفاع حالات الإصابات والوفيات والحرجة في ليبيا

خلال الساعات الـ24 الماضية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
4
383

‬أعلن المركز الليبي لمكافحة الأمراض، اليوم، عن تسجيل 682 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، بينها 196 حالة حرجة، وثماني وفيات، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأفاد المركز في تحديثه اليومي، أنه بذلك ارتفع عدد الإصابات المسجلة في ليبيا منذ ظهور الوباء في البلاد، إلى 343 ألفًا و240 إصابة، بينما بلغت الوفيات 4.710 وفيات.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,257
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,822
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,985
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,475

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة