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ولم تشفع حالات الدهس .. إغلاق جسر مشاة "هجرة مكة" عرض مستمر!

فيما طالب الآباء أمانة العاصمة المقدّسة بضرورة إعادة فتحه في أسرع وقت

جدّد أولياء أمور تزامناً مع بدء الفصل الدراسي الثاني، مطالبهم بضرورة إعادة فتح جسر المشاة الواقع في حي الهجرة، المتقاطع مع طريق الدائري الثالث بمكة المكرّمة الذي يربط بين مجمع مدارس البنات والحي المقابل، لافتين إلى أنه مغلق منذ أشهر عدّة دون معرفة الأسباب التي أدّت إلى إغلاقه كل هذه الفترة، رغم أهميته، خاصةً للطالبات والمشاة الذين يستخدمونه للعبور إلى الشارع الموازي على مدار الساعة.

وشهد الموقع حالات دهس على مرّ الأشهر الماضية، دون أن تتحرّك أمانة العاصمة المقدّسة في إعادة فتحه أمام المارّة رغم الحاجة الماسّة إلى استخدامه من قِبل الطالبات؛ كونه يحاذي مجمع البنات التعليمي، فضلاً عن حاجة سكان الحي إلى ذلك الجسر للعبور إلى الشارع الموازي.

وتخوّف أولياء الأمور من ازدياد حالات الدهس نظير إغلاق الجسر، متسائلين عن أسباب إغلاقه كل هذه الأشهر دون أن تشرع الجهة المختصة، وهي أمانة العاصمة المقدّسة، في إصلاح الخلل وإعادة ترميم الجسر وفتحه أمام المشاة بما فيهم الطالبات.

ويأمل أولياء الأمور من المسؤولين في أمانة العاصمة المقدّسة وعلى رأسهم الأمين، إعادة فتح الجسر المغلق أمام المشاة؛ للاستفادة منه على وجه السرعة قبل أن تتكرّر حالات الدهس بسبب إغلاقه.

حالات الدهس جسر مشاة مكة المكرّمة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ولم تشفع حالات الدهس .. إغلاق جسر مشاة "هجرة مكة" عرض مستمر!
سبق

جدّد أولياء أمور تزامناً مع بدء الفصل الدراسي الثاني، مطالبهم بضرورة إعادة فتح جسر المشاة الواقع في حي الهجرة، المتقاطع مع طريق الدائري الثالث بمكة المكرّمة الذي يربط بين مجمع مدارس البنات والحي المقابل، لافتين إلى أنه مغلق منذ أشهر عدّة دون معرفة الأسباب التي أدّت إلى إغلاقه كل هذه الفترة، رغم أهميته، خاصةً للطالبات والمشاة الذين يستخدمونه للعبور إلى الشارع الموازي على مدار الساعة.

وشهد الموقع حالات دهس على مرّ الأشهر الماضية، دون أن تتحرّك أمانة العاصمة المقدّسة في إعادة فتحه أمام المارّة رغم الحاجة الماسّة إلى استخدامه من قِبل الطالبات؛ كونه يحاذي مجمع البنات التعليمي، فضلاً عن حاجة سكان الحي إلى ذلك الجسر للعبور إلى الشارع الموازي.

وتخوّف أولياء الأمور من ازدياد حالات الدهس نظير إغلاق الجسر، متسائلين عن أسباب إغلاقه كل هذه الأشهر دون أن تشرع الجهة المختصة، وهي أمانة العاصمة المقدّسة، في إصلاح الخلل وإعادة ترميم الجسر وفتحه أمام المشاة بما فيهم الطالبات.

ويأمل أولياء الأمور من المسؤولين في أمانة العاصمة المقدّسة وعلى رأسهم الأمين، إعادة فتح الجسر المغلق أمام المشاة؛ للاستفادة منه على وجه السرعة قبل أن تتكرّر حالات الدهس بسبب إغلاقه.

19 يناير 2020 - 24 جمادى الأول 1441
10:35 AM

ولم تشفع حالات الدهس .. إغلاق جسر مشاة "هجرة مكة" عرض مستمر!

فيما طالب الآباء أمانة العاصمة المقدّسة بضرورة إعادة فتحه في أسرع وقت

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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جدّد أولياء أمور تزامناً مع بدء الفصل الدراسي الثاني، مطالبهم بضرورة إعادة فتح جسر المشاة الواقع في حي الهجرة، المتقاطع مع طريق الدائري الثالث بمكة المكرّمة الذي يربط بين مجمع مدارس البنات والحي المقابل، لافتين إلى أنه مغلق منذ أشهر عدّة دون معرفة الأسباب التي أدّت إلى إغلاقه كل هذه الفترة، رغم أهميته، خاصةً للطالبات والمشاة الذين يستخدمونه للعبور إلى الشارع الموازي على مدار الساعة.

وشهد الموقع حالات دهس على مرّ الأشهر الماضية، دون أن تتحرّك أمانة العاصمة المقدّسة في إعادة فتحه أمام المارّة رغم الحاجة الماسّة إلى استخدامه من قِبل الطالبات؛ كونه يحاذي مجمع البنات التعليمي، فضلاً عن حاجة سكان الحي إلى ذلك الجسر للعبور إلى الشارع الموازي.

وتخوّف أولياء الأمور من ازدياد حالات الدهس نظير إغلاق الجسر، متسائلين عن أسباب إغلاقه كل هذه الأشهر دون أن تشرع الجهة المختصة، وهي أمانة العاصمة المقدّسة، في إصلاح الخلل وإعادة ترميم الجسر وفتحه أمام المشاة بما فيهم الطالبات.

ويأمل أولياء الأمور من المسؤولين في أمانة العاصمة المقدّسة وعلى رأسهم الأمين، إعادة فتح الجسر المغلق أمام المشاة؛ للاستفادة منه على وجه السرعة قبل أن تتكرّر حالات الدهس بسبب إغلاقه.

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