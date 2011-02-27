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"مركز كفاءة الطاقة".. 90 شهراً من مسيرة الترشيد في المملكة

يعزز جانب التوعية والتثقيف بطرق التعامل مع الأجهزة الكهربائية

يسعى المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة" إلى جملة من الأهداف، التي تصب في صالح ترشيد استخدام الطاقة، عبر تعزيز جانب التوعية والتثقيف بطرق التعامل الأمثل مع الأجهزة الكهربائية والسيارات. ويشير قرار تأسيس المركز، إلى هذه الأهداف، وإلى آلية تحقيقها، بالشراكة مع الجهات الحكومية المعنية الأخرى.

وأطلق مركز كفاءة -أمس الأحد- حملته التوعوية "# لتبقى" التي تعد الأضخم من نوعها، وتهدف إلى إيضاح أهمية ترشيد استهلاك الطاقة واستخدامها النموذجي في كل لحظة؛ لضمان ديمومة نموها وبقائها للأجيال، دون أن يكون لذلك أيّ تأثير في رفاهية المواطن.

و"كفاءة" يعد مركزاً وطنياً حكومياً، يتولى مسؤولية الإشراف على ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة، وتوحيد الجهود بين الجهات الحكومية وغير الحكومية في هذا المجال، للمحافظة على الثروة الوطنية من مصادر الطاقة ويحقق أدنى مستويات الاستهلاك الممكنة بالنسبة للناتج الوطني.

وأنشئ المركز بقرار مجلس الوزراء في 24 من ذي القعدة 1431هـ والذي قضى بتحويل البرنامج الوطني المؤقت لإدارة وترشيد الطاقة بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، إلى مركز وطني دائم في إطار التنظيم الإداري للمدينة يسمى "المركز السعودي لكفاءة الطاقة"، الذي يرتبط مباشرة برئيس المدينة، ويشرف على المركز لجنة إدارية برئاسة رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وعضوية ممثلين لعدد من الجهات ذات العلاقة.

في عام 1433هـ صدر تنظيم إداري جديد للمركز، بإضافة عدد من الجهات لعضوية اللجنة الإدارية، حيث أصبحت كالتالي: وزارة البترول والثروة المعدنية، ووزارة المياه والكهرباء، ووزارة النقل، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة الثقافة والإعلام، ووزارة الإسكان، ومصلحة الجمارك، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، ومدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، واللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة، وشركة أرامكو السعودية، والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، والشركة السعودية للكهرباء، إضافة إلى ممثلين للقطاع الخاص.

وعمل المركز ضمن مهامه الرئيسية على إعداد برنامج وطني لترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة والخطط اللازمة لذلك، حيث يقوم البرنامج بالتنسيق مع كل جهة حكومية، سعيًا لترشيد الطاقة، كما يقوم البرنامج بتطوير سبل توفير الموارد الممكنة والمساندة، لتفعيل مبادرات كفاءة الطاقة بما في ذلك طريقة متابعة البرامج والحوكمة وآليات الصرف والمتابعة من قبل الجهات ذات العلاقة للتأكد من تحقيق تلك المبادرات للهدف الذي قامت من أجله.

ومن ضمن أولى مبادرات هذا البرنامج، تدشين بطاقة كفاءة الطاقة للأجهزة الكهربائية، وهي بطاقة تهدف إلى توعية المستهلك ومنحه طرقاً معتمدة للمقارنة بين الأجهزة الكهربائية حسب كفاءتها في استهلاك الطاقة الكهربائية قبل شرائها، وذلك لمساعدته في اختيار الجهاز ذي الأداء الأفضل والأقل استهلاكاً للطاقة الكهربائية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مركز كفاءة الطاقة".. 90 شهراً من مسيرة الترشيد في المملكة
سبق

يسعى المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة" إلى جملة من الأهداف، التي تصب في صالح ترشيد استخدام الطاقة، عبر تعزيز جانب التوعية والتثقيف بطرق التعامل الأمثل مع الأجهزة الكهربائية والسيارات. ويشير قرار تأسيس المركز، إلى هذه الأهداف، وإلى آلية تحقيقها، بالشراكة مع الجهات الحكومية المعنية الأخرى.

وأطلق مركز كفاءة -أمس الأحد- حملته التوعوية "# لتبقى" التي تعد الأضخم من نوعها، وتهدف إلى إيضاح أهمية ترشيد استهلاك الطاقة واستخدامها النموذجي في كل لحظة؛ لضمان ديمومة نموها وبقائها للأجيال، دون أن يكون لذلك أيّ تأثير في رفاهية المواطن.

و"كفاءة" يعد مركزاً وطنياً حكومياً، يتولى مسؤولية الإشراف على ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة، وتوحيد الجهود بين الجهات الحكومية وغير الحكومية في هذا المجال، للمحافظة على الثروة الوطنية من مصادر الطاقة ويحقق أدنى مستويات الاستهلاك الممكنة بالنسبة للناتج الوطني.

وأنشئ المركز بقرار مجلس الوزراء في 24 من ذي القعدة 1431هـ والذي قضى بتحويل البرنامج الوطني المؤقت لإدارة وترشيد الطاقة بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، إلى مركز وطني دائم في إطار التنظيم الإداري للمدينة يسمى "المركز السعودي لكفاءة الطاقة"، الذي يرتبط مباشرة برئيس المدينة، ويشرف على المركز لجنة إدارية برئاسة رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وعضوية ممثلين لعدد من الجهات ذات العلاقة.

في عام 1433هـ صدر تنظيم إداري جديد للمركز، بإضافة عدد من الجهات لعضوية اللجنة الإدارية، حيث أصبحت كالتالي: وزارة البترول والثروة المعدنية، ووزارة المياه والكهرباء، ووزارة النقل، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة الثقافة والإعلام، ووزارة الإسكان، ومصلحة الجمارك، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، ومدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، واللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة، وشركة أرامكو السعودية، والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، والشركة السعودية للكهرباء، إضافة إلى ممثلين للقطاع الخاص.

وعمل المركز ضمن مهامه الرئيسية على إعداد برنامج وطني لترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة والخطط اللازمة لذلك، حيث يقوم البرنامج بالتنسيق مع كل جهة حكومية، سعيًا لترشيد الطاقة، كما يقوم البرنامج بتطوير سبل توفير الموارد الممكنة والمساندة، لتفعيل مبادرات كفاءة الطاقة بما في ذلك طريقة متابعة البرامج والحوكمة وآليات الصرف والمتابعة من قبل الجهات ذات العلاقة للتأكد من تحقيق تلك المبادرات للهدف الذي قامت من أجله.

ومن ضمن أولى مبادرات هذا البرنامج، تدشين بطاقة كفاءة الطاقة للأجهزة الكهربائية، وهي بطاقة تهدف إلى توعية المستهلك ومنحه طرقاً معتمدة للمقارنة بين الأجهزة الكهربائية حسب كفاءتها في استهلاك الطاقة الكهربائية قبل شرائها، وذلك لمساعدته في اختيار الجهاز ذي الأداء الأفضل والأقل استهلاكاً للطاقة الكهربائية.

26 فبراير 2018 - 10 جمادى الآخر 1439
02:47 PM

"مركز كفاءة الطاقة".. 90 شهراً من مسيرة الترشيد في المملكة

يعزز جانب التوعية والتثقيف بطرق التعامل مع الأجهزة الكهربائية

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عيسى الحربي - الرياض
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يسعى المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة" إلى جملة من الأهداف، التي تصب في صالح ترشيد استخدام الطاقة، عبر تعزيز جانب التوعية والتثقيف بطرق التعامل الأمثل مع الأجهزة الكهربائية والسيارات. ويشير قرار تأسيس المركز، إلى هذه الأهداف، وإلى آلية تحقيقها، بالشراكة مع الجهات الحكومية المعنية الأخرى.

وأطلق مركز كفاءة -أمس الأحد- حملته التوعوية "# لتبقى" التي تعد الأضخم من نوعها، وتهدف إلى إيضاح أهمية ترشيد استهلاك الطاقة واستخدامها النموذجي في كل لحظة؛ لضمان ديمومة نموها وبقائها للأجيال، دون أن يكون لذلك أيّ تأثير في رفاهية المواطن.

و"كفاءة" يعد مركزاً وطنياً حكومياً، يتولى مسؤولية الإشراف على ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة، وتوحيد الجهود بين الجهات الحكومية وغير الحكومية في هذا المجال، للمحافظة على الثروة الوطنية من مصادر الطاقة ويحقق أدنى مستويات الاستهلاك الممكنة بالنسبة للناتج الوطني.

وأنشئ المركز بقرار مجلس الوزراء في 24 من ذي القعدة 1431هـ والذي قضى بتحويل البرنامج الوطني المؤقت لإدارة وترشيد الطاقة بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، إلى مركز وطني دائم في إطار التنظيم الإداري للمدينة يسمى "المركز السعودي لكفاءة الطاقة"، الذي يرتبط مباشرة برئيس المدينة، ويشرف على المركز لجنة إدارية برئاسة رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وعضوية ممثلين لعدد من الجهات ذات العلاقة.

في عام 1433هـ صدر تنظيم إداري جديد للمركز، بإضافة عدد من الجهات لعضوية اللجنة الإدارية، حيث أصبحت كالتالي: وزارة البترول والثروة المعدنية، ووزارة المياه والكهرباء، ووزارة النقل، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة الثقافة والإعلام، ووزارة الإسكان، ومصلحة الجمارك، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، ومدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، واللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة، وشركة أرامكو السعودية، والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، والشركة السعودية للكهرباء، إضافة إلى ممثلين للقطاع الخاص.

وعمل المركز ضمن مهامه الرئيسية على إعداد برنامج وطني لترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة والخطط اللازمة لذلك، حيث يقوم البرنامج بالتنسيق مع كل جهة حكومية، سعيًا لترشيد الطاقة، كما يقوم البرنامج بتطوير سبل توفير الموارد الممكنة والمساندة، لتفعيل مبادرات كفاءة الطاقة بما في ذلك طريقة متابعة البرامج والحوكمة وآليات الصرف والمتابعة من قبل الجهات ذات العلاقة للتأكد من تحقيق تلك المبادرات للهدف الذي قامت من أجله.

ومن ضمن أولى مبادرات هذا البرنامج، تدشين بطاقة كفاءة الطاقة للأجهزة الكهربائية، وهي بطاقة تهدف إلى توعية المستهلك ومنحه طرقاً معتمدة للمقارنة بين الأجهزة الكهربائية حسب كفاءتها في استهلاك الطاقة الكهربائية قبل شرائها، وذلك لمساعدته في اختيار الجهاز ذي الأداء الأفضل والأقل استهلاكاً للطاقة الكهربائية.

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