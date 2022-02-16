مدير الأمن العام يدشّن الحملة الأمنية #أمنكم_وسلامتكم_هدفنا

تهدف إلى الحفاظ على سلامة المواطن والمقيم أثناء السير على الطرقات

دشّن مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي؛ اليوم، الحملة الأمنية #أمنكم_وسلامتكم_هدفنا, التي تنفّذها قيادة القوات الخاصة لأمن الطرق بمقر مركز الضبط الأمني "بالقدية".

وبدأ الحفل بكلمة لقائد القوات الخاصة لأمن الطرق اللواء خالد بن أحمد الضبيب؛ رحب فيها بمدير الأمن العام والقيادات الأمنية الموجودة.

وأوضح اللواء الضبيب؛ أن حملة #أمنكم_وسلامتكم_هدفنا هي الدورة الثانية التي تنطلق للحفاظ على سلامة المواطن والمقيم أثناء السير على الطرقات.

وأضاف، أن الحملة تحمل المفاهيم والمدلولات نفسها، متمنياً الوصول إلى جميع فئات المجتمع لإعطائهم الإرشادات والتوجيهات لحمايتهم من الحوادث في الطرقات المرورية.

وأكد قائد القوات الخاصة لأمن الطرق، أن الطرق الخارجية والمستهدفة بتغطيتها قوات أمن الطرق عادةً تشهد حوادث جسيمة، راجياً إيصال الرسالة التوعوية لجميع مستخدمي الطرق من سائقين ومرافقين لتوخي السلامة والحذر.

وبيّن اللواء الضبيب؛ أن الحملة تستمر لمدة أسبوع في جميع مناطق المملكة بإشراف مباشر من سمو أمراء المناطق.

من جانب آخر، تحدّث قائد القوات الخاصة لأمن الطرق، عن تطبيق مفهوم الأمن الشامل للقوات الخاصة لأمن الطرق؛ كونها تعنى بهذا المفهوم عناية تامة، وذلك بتنبيه جميع مستخدمي الطرق بأضرار المخدرات والجرائم وغيرها من الأمور التي تخل بالمجتمع.

بعد ذلك اطلع الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي؛ لعرض مرئي يتحدث عن الحملة وأهدافها.

وبعد نهاية الحفل قام مدير الأمن العام بجولة تفقدية لنقطة الضبط الأمني بالقدية التقى خلالها منسوبي القيادة، مستمعاً لمقترحاتهم وتطلعاتهم، موجهاً بسرعة إنجاز ما يتطلبه المركز للتسهيل على العابرين عبره.