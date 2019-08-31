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لمّ الشمل انتهى بجريمة.. قتل زميله بالدراسة في أول لقاء بعد 53 عامًا

شاهد: لم ينسَ ما حدث معه في الماضي لكن لم نتخيّل ما فعله "صدمنا"

لو علم القائمون على حفل لمّ شمل زملاء الدراسة أن النهاية ستكون مأساوية؛ ما دعوا إليه؛ حيث أطلق أحد الزملاء النار على زميله في تايلاند، بسبب مضايقته له في المدرسة منذ 53 عامًا.

ونقل موقع "روسيا اليوم" عن صحيفة "الصن" البريطانية: تبحث الشرطة التايلاندية عن متقاعد قتل أحد زملائه السابقين بالمدرسة أمام عيون رفاقهما وأصحابهما؛ انتقامًا من تنمُّره عليه ومضايقته له قبل 53 عامًا.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولي الشرطة: إن المواطن التايلاندي المدعو ثانابات أناكسري والبالغ 69 عامًا، وزميله القديم بالمدرسة سوثات كوسايمات؛ التقيا يوم السبت الماضي في حفل نُظِّم بغرض لمّ شمل الزملاء السابقين في المدرسة.

وأثناء جلوس الحضور حول الطاولة لتناول العشاء، تحدث أناكسري إلى كوسايمات متهمًا إياه بمضايقته والتنمر عليه عندما كانا في السادسة عشرة من العمر.

وطلب أناكسري، الضابط البحري السابق، من كوسايمات الذي يعمل خياطًا، الاعتذار له، إلا أن الأخير رفض قائلًا: إنه لا يتذكّر أنه ضايق زميله القديم.

وسرعان ما استشاط أناكسري غضبًا وأخرج مسدسًا كان بحوزته وأطلق النار على كوسايمات وأوقعه قتيلًا، قبل أن يهرب من مكان الجريمة.

من جهته قال زميلهما توين كلاكانغ، الذي نظم الحفل، في إفاداته للشرطة: إن "أناكسري كثيرًا ما كان يتحدث عن غضبه من مضايقة كوسايمات له بالمدرسة حينما كان ثملًا. لم ينس ذلك قط. لكني لم أكن أتصوّر مطلقًا أنه سيُقدِم على قتله بهذه الطريقة؛ لأن هذه الأشياء حدثت منذ زمن طويل. لقد صُدمنا جميعًا مما فعله".

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لمّ الشمل انتهى بجريمة.. قتل زميله بالدراسة في أول لقاء بعد 53 عامًا
سبق

لو علم القائمون على حفل لمّ شمل زملاء الدراسة أن النهاية ستكون مأساوية؛ ما دعوا إليه؛ حيث أطلق أحد الزملاء النار على زميله في تايلاند، بسبب مضايقته له في المدرسة منذ 53 عامًا.

ونقل موقع "روسيا اليوم" عن صحيفة "الصن" البريطانية: تبحث الشرطة التايلاندية عن متقاعد قتل أحد زملائه السابقين بالمدرسة أمام عيون رفاقهما وأصحابهما؛ انتقامًا من تنمُّره عليه ومضايقته له قبل 53 عامًا.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولي الشرطة: إن المواطن التايلاندي المدعو ثانابات أناكسري والبالغ 69 عامًا، وزميله القديم بالمدرسة سوثات كوسايمات؛ التقيا يوم السبت الماضي في حفل نُظِّم بغرض لمّ شمل الزملاء السابقين في المدرسة.

وأثناء جلوس الحضور حول الطاولة لتناول العشاء، تحدث أناكسري إلى كوسايمات متهمًا إياه بمضايقته والتنمر عليه عندما كانا في السادسة عشرة من العمر.

وطلب أناكسري، الضابط البحري السابق، من كوسايمات الذي يعمل خياطًا، الاعتذار له، إلا أن الأخير رفض قائلًا: إنه لا يتذكّر أنه ضايق زميله القديم.

وسرعان ما استشاط أناكسري غضبًا وأخرج مسدسًا كان بحوزته وأطلق النار على كوسايمات وأوقعه قتيلًا، قبل أن يهرب من مكان الجريمة.

من جهته قال زميلهما توين كلاكانغ، الذي نظم الحفل، في إفاداته للشرطة: إن "أناكسري كثيرًا ما كان يتحدث عن غضبه من مضايقة كوسايمات له بالمدرسة حينما كان ثملًا. لم ينس ذلك قط. لكني لم أكن أتصوّر مطلقًا أنه سيُقدِم على قتله بهذه الطريقة؛ لأن هذه الأشياء حدثت منذ زمن طويل. لقد صُدمنا جميعًا مما فعله".

31 أغسطس 2019 - 1 محرّم 1441
12:48 PM

لمّ الشمل انتهى بجريمة.. قتل زميله بالدراسة في أول لقاء بعد 53 عامًا

شاهد: لم ينسَ ما حدث معه في الماضي لكن لم نتخيّل ما فعله "صدمنا"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
18
33,083

لو علم القائمون على حفل لمّ شمل زملاء الدراسة أن النهاية ستكون مأساوية؛ ما دعوا إليه؛ حيث أطلق أحد الزملاء النار على زميله في تايلاند، بسبب مضايقته له في المدرسة منذ 53 عامًا.

ونقل موقع "روسيا اليوم" عن صحيفة "الصن" البريطانية: تبحث الشرطة التايلاندية عن متقاعد قتل أحد زملائه السابقين بالمدرسة أمام عيون رفاقهما وأصحابهما؛ انتقامًا من تنمُّره عليه ومضايقته له قبل 53 عامًا.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولي الشرطة: إن المواطن التايلاندي المدعو ثانابات أناكسري والبالغ 69 عامًا، وزميله القديم بالمدرسة سوثات كوسايمات؛ التقيا يوم السبت الماضي في حفل نُظِّم بغرض لمّ شمل الزملاء السابقين في المدرسة.

وأثناء جلوس الحضور حول الطاولة لتناول العشاء، تحدث أناكسري إلى كوسايمات متهمًا إياه بمضايقته والتنمر عليه عندما كانا في السادسة عشرة من العمر.

وطلب أناكسري، الضابط البحري السابق، من كوسايمات الذي يعمل خياطًا، الاعتذار له، إلا أن الأخير رفض قائلًا: إنه لا يتذكّر أنه ضايق زميله القديم.

وسرعان ما استشاط أناكسري غضبًا وأخرج مسدسًا كان بحوزته وأطلق النار على كوسايمات وأوقعه قتيلًا، قبل أن يهرب من مكان الجريمة.

من جهته قال زميلهما توين كلاكانغ، الذي نظم الحفل، في إفاداته للشرطة: إن "أناكسري كثيرًا ما كان يتحدث عن غضبه من مضايقة كوسايمات له بالمدرسة حينما كان ثملًا. لم ينس ذلك قط. لكني لم أكن أتصوّر مطلقًا أنه سيُقدِم على قتله بهذه الطريقة؛ لأن هذه الأشياء حدثت منذ زمن طويل. لقد صُدمنا جميعًا مما فعله".

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