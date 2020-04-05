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الملك يوجّه بالعمل على إجراءات المواطنين الراغبين في العودة من الخارج

الإمارات تعزّز مخزونها الاستراتيجي استجابةً لتفشّي "كورونا"

توجيه المصانع بدعم احتياجات القطاع الصحي

ذكر رئيس وزراء الإمارات وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم (الأحد)، على "تويتر" بعد اجتماع للحكومة؛ أن مجلس الوزراء قرّر تعزيز المخزون الاستراتيجي للدولة في إطار الاستجابة لتفشي فيروس كورونا.

وأوضح حاكم دبي أن مجلس الوزراء قرر خلال اجتماعه مجموعة من القرارات والتسهيلات، بالإضافة لتوجيه الجهات بإعفاء أصحاب الإقامات من الغرامات حتى نهاية العام؛ وفقًا لـ"رويترز".

وأضاف أن القرارات تشمل أيضًا توجيه المصانع بدعم احتياجات القطاع الصحي في الدولة.

فيروس كورونا الجديد

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الإمارات تعزّز مخزونها الاستراتيجي استجابةً لتفشّي "كورونا"
سبق

ذكر رئيس وزراء الإمارات وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم (الأحد)، على "تويتر" بعد اجتماع للحكومة؛ أن مجلس الوزراء قرّر تعزيز المخزون الاستراتيجي للدولة في إطار الاستجابة لتفشي فيروس كورونا.

وأوضح حاكم دبي أن مجلس الوزراء قرر خلال اجتماعه مجموعة من القرارات والتسهيلات، بالإضافة لتوجيه الجهات بإعفاء أصحاب الإقامات من الغرامات حتى نهاية العام؛ وفقًا لـ"رويترز".

وأضاف أن القرارات تشمل أيضًا توجيه المصانع بدعم احتياجات القطاع الصحي في الدولة.

05 إبريل 2020 - 12 شعبان 1441
06:01 PM

الإمارات تعزّز مخزونها الاستراتيجي استجابةً لتفشّي "كورونا"

توجيه المصانع بدعم احتياجات القطاع الصحي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكر رئيس وزراء الإمارات وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم (الأحد)، على "تويتر" بعد اجتماع للحكومة؛ أن مجلس الوزراء قرّر تعزيز المخزون الاستراتيجي للدولة في إطار الاستجابة لتفشي فيروس كورونا.

وأوضح حاكم دبي أن مجلس الوزراء قرر خلال اجتماعه مجموعة من القرارات والتسهيلات، بالإضافة لتوجيه الجهات بإعفاء أصحاب الإقامات من الغرامات حتى نهاية العام؛ وفقًا لـ"رويترز".

وأضاف أن القرارات تشمل أيضًا توجيه المصانع بدعم احتياجات القطاع الصحي في الدولة.

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