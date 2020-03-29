"تعليم عنيزة": وضعنا جميع إمكانياتنا تحت تصرف "الصحة"

لمواجهة خطر "كورونا" في حال الحاجة لها

وضع "تعليم عنيرة" المباني التعليمية، والسيارات وجميع طواقم خدماته، وإمكانياته، تحت تصرف وزارة الصحة؛ للمساهمة في القضاء على خطر انتشار فيروس "كورونا" المستجد؛ وذلك انطلاقاً من حرص وتوجيهات الدولة بتكامل الأجهزة الحكومية لمواجهة فيروس "كورونا" (كوفيد-19).

وقررت إدارة التعليم وضع المدارس القريبة من مستشفى الملك سعود تحت تصرف أطقم وزارة الصحة، إضافة إلى المركبات بكامل الخدمات والإمكانيات، وكذلك تقديم المنشورات التوعوية باستمرار للطلاب والطالبات وسائر فئات المجتمع.

وأكد مدير إدارة تعليم عنيزة الأستاذ خالد بن جايز الحربي أن "تعليم عنيزة" وضع إمكانياته تحت تصرف وزارة الصحة؛ تماشياً مع حرص القيادة على مكافحة هذا الوباء، وحرصاً على سلامة المواطنين والمقيمين، مؤكداً أهمية التوعية والاستماع إلى نصائح وزارة الصحة، ومتابعة التعلم عن بعد لتحقيق الفائدة.