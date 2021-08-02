وبيّنت الإدارة أن إيقاف الزيارة يشمل كافة أقسام المستشفى بما فيها أقسام العناية المركزة، وذلك تماشياً مع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا ولضمان سلامة الجميع.

أعلنت إدارة مستشفى عفيف العام، أنه تقرر الاستمرار في إيقاف الزيارة للمرضى والمنومين بكافة أقسام المستشفى لسلامة الجميع.

مستشفى عفيف يوقف زيارة المرضى والمنومين بجميع أقسامه فهد الغبيوي سبق 2021-08-02 أعلنت إدارة مستشفى عفيف العام، أنه تقرر الاستمرار في إيقاف الزيارة للمرضى والمنومين بكافة أقسام المستشفى لسلامة الجميع. وبيّنت الإدارة أن إيقاف الزيارة يشمل كافة أقسام المستشفى بما فيها أقسام العناية المركزة، وذلك تماشياً مع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا ولضمان سلامة الجميع.

02 أغسطس 2021 - 23 ذو الحجة 1442 09:24 PM

مستشفى عفيف يوقف زيارة المرضى والمنومين بجميع أقسامه ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا





A A A





0 مشاركة

أعلنت إدارة مستشفى عفيف العام، أنه تقرر الاستمرار في إيقاف الزيارة للمرضى والمنومين بكافة أقسام المستشفى لسلامة الجميع.

وبيّنت الإدارة أن إيقاف الزيارة يشمل كافة أقسام المستشفى بما فيها أقسام العناية المركزة، وذلك تماشياً مع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا ولضمان سلامة الجميع.