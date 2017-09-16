النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

فيتوريا: حضرنا لتسجيل الأهداف.. وحمدالله جاهز

أكد فيتوريا مدرب فريق النصر صعوبة مباراة الغد أمام فريق السد القطري في إياب دور الثمانية من دوري أبطال آسيا بعد أن كسب النصر الذهاب ٢-١.

وقال في المؤتمر الصحفي: "لدينا مباراة قوية غداً وأمامنا خصم جيد"

وأضاف: حضرنا من أجل تسجيل الأهداف ولن ننظر إلى مباراتنا السابقة، هدفنا هو الفوز وتسجيل أكبر عدد من الأهداف.

وعن تحضيراته لمباراة الغد قال: " أمامنا مباراة جديدة ولدينا الطموح وسندخل للمباراة بشكل جيد واستعداد كامل من أجل الفوز".

وعن جاهزية المهاجم عبدالرزاق حمد الله قال: "هو جاهز تماماً وليس لديه أي مشكلة".

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
فيتوريا: حضرنا لتسجيل الأهداف.. وحمدالله جاهز
سبق

أكد فيتوريا مدرب فريق النصر صعوبة مباراة الغد أمام فريق السد القطري في إياب دور الثمانية من دوري أبطال آسيا بعد أن كسب النصر الذهاب ٢-١.

وقال في المؤتمر الصحفي: "لدينا مباراة قوية غداً وأمامنا خصم جيد"

وأضاف: حضرنا من أجل تسجيل الأهداف ولن ننظر إلى مباراتنا السابقة، هدفنا هو الفوز وتسجيل أكبر عدد من الأهداف.

وعن تحضيراته لمباراة الغد قال: " أمامنا مباراة جديدة ولدينا الطموح وسندخل للمباراة بشكل جيد واستعداد كامل من أجل الفوز".

وعن جاهزية المهاجم عبدالرزاق حمد الله قال: "هو جاهز تماماً وليس لديه أي مشكلة".

15 سبتمبر 2019 - 16 محرّم 1441
08:52 PM

فيتوريا: حضرنا لتسجيل الأهداف.. وحمدالله جاهز

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
20
7,035

أكد فيتوريا مدرب فريق النصر صعوبة مباراة الغد أمام فريق السد القطري في إياب دور الثمانية من دوري أبطال آسيا بعد أن كسب النصر الذهاب ٢-١.

وقال في المؤتمر الصحفي: "لدينا مباراة قوية غداً وأمامنا خصم جيد"

وأضاف: حضرنا من أجل تسجيل الأهداف ولن ننظر إلى مباراتنا السابقة، هدفنا هو الفوز وتسجيل أكبر عدد من الأهداف.

وعن تحضيراته لمباراة الغد قال: " أمامنا مباراة جديدة ولدينا الطموح وسندخل للمباراة بشكل جيد واستعداد كامل من أجل الفوز".

وعن جاهزية المهاجم عبدالرزاق حمد الله قال: "هو جاهز تماماً وليس لديه أي مشكلة".

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
33,521
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,838
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,763
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
35,276

كاريكاتير

السعودة الوهمية

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة