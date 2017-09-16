فيتوريا: حضرنا لتسجيل الأهداف.. وحمدالله جاهز
أكد فيتوريا مدرب فريق النصر صعوبة مباراة الغد أمام فريق السد القطري في إياب دور الثمانية من دوري أبطال آسيا بعد أن كسب النصر الذهاب ٢-١.
وقال في المؤتمر الصحفي: "لدينا مباراة قوية غداً وأمامنا خصم جيد"
وأضاف: حضرنا من أجل تسجيل الأهداف ولن ننظر إلى مباراتنا السابقة، هدفنا هو الفوز وتسجيل أكبر عدد من الأهداف.
وعن تحضيراته لمباراة الغد قال: " أمامنا مباراة جديدة ولدينا الطموح وسندخل للمباراة بشكل جيد واستعداد كامل من أجل الفوز".
وعن جاهزية المهاجم عبدالرزاق حمد الله قال: "هو جاهز تماماً وليس لديه أي مشكلة".
فيتوريا: حضرنا لتسجيل الأهداف.. وحمدالله جاهز
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2019-09-15
أكد فيتوريا مدرب فريق النصر صعوبة مباراة الغد أمام فريق السد القطري في إياب دور الثمانية من دوري أبطال آسيا بعد أن كسب النصر الذهاب ٢-١.
وقال في المؤتمر الصحفي: "لدينا مباراة قوية غداً وأمامنا خصم جيد"
وأضاف: حضرنا من أجل تسجيل الأهداف ولن ننظر إلى مباراتنا السابقة، هدفنا هو الفوز وتسجيل أكبر عدد من الأهداف.
وعن تحضيراته لمباراة الغد قال: " أمامنا مباراة جديدة ولدينا الطموح وسندخل للمباراة بشكل جيد واستعداد كامل من أجل الفوز".
وعن جاهزية المهاجم عبدالرزاق حمد الله قال: "هو جاهز تماماً وليس لديه أي مشكلة".
15 سبتمبر 2019 - 16 محرّم 1441
08:52 PM
فيتوريا: حضرنا لتسجيل الأهداف.. وحمدالله جاهز
أكد فيتوريا مدرب فريق النصر صعوبة مباراة الغد أمام فريق السد القطري في إياب دور الثمانية من دوري أبطال آسيا بعد أن كسب النصر الذهاب ٢-١.
وقال في المؤتمر الصحفي: "لدينا مباراة قوية غداً وأمامنا خصم جيد"
وأضاف: حضرنا من أجل تسجيل الأهداف ولن ننظر إلى مباراتنا السابقة، هدفنا هو الفوز وتسجيل أكبر عدد من الأهداف.
وعن تحضيراته لمباراة الغد قال: " أمامنا مباراة جديدة ولدينا الطموح وسندخل للمباراة بشكل جيد واستعداد كامل من أجل الفوز".
وعن جاهزية المهاجم عبدالرزاق حمد الله قال: "هو جاهز تماماً وليس لديه أي مشكلة".