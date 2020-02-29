احتفل إبراهيم علي جابر آل صعب بزواج ابنيه علي ومحمد بقرن الماء بالريش بمحافظة محايل عسير، بحضور عددٍ من المسؤولين وأهالي العروسين.
"آل صعب" يحتفل بزواج ابنيه بمحايل عسير
احتفل إبراهيم علي جابر آل صعب بزواج ابنيه علي ومحمد بقرن الماء بالريش بمحافظة محايل عسير، بحضور عددٍ من المسؤولين وأهالي العروسين.
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"آل صعب" يحتفل بزواج ابنيه بمحايل عسيرصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-02-29
29 فبراير 2020 - 5 رجب 1441
09:29 PM
"آل صعب" يحتفل بزواج ابنيه بمحايل عسير
احتفل إبراهيم علي جابر آل صعب بزواج ابنيه علي ومحمد بقرن الماء بالريش بمحافظة محايل عسير، بحضور عددٍ من المسؤولين وأهالي العروسين.
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